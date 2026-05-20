«Культурное развлечение»: эксперт объяснил значение чайной церемонии для Путина в Пекине

20 мая 2026, 18:59

Китаист Дмитриев: чайная церемония для Путина в Пекине стала жестом уважения

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Чайная церемония, устроенная для российского лидера Владимира Путина в Пекине, является особым жестом уважения и элементом национального колорита. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, китаист Сергей Дмитриев.





Он пояснил, что важные переговоры в Китае могут проходить в любой обстановке, а чайная церемония является одним из вариантов культурного приема.





«Это довольно высокоранговое культурное развлечение. Множество молодых китайцев никогда не были на чайной церемонии. В повседневной жизни большинство жителей Китая пьют чай из бутылок, термосов или стаканов. Настоящие церемонии остаются скорее частью культурной элиты и туристического образа страны», — отметил Дмитриев в разговоре с Life.ru.