«Культурное развлечение»: эксперт объяснил значение чайной церемонии для Путина в Пекине
Чайная церемония, устроенная для российского лидера Владимира Путина в Пекине, является особым жестом уважения и элементом национального колорита. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, китаист Сергей Дмитриев.
Он пояснил, что важные переговоры в Китае могут проходить в любой обстановке, а чайная церемония является одним из вариантов культурного приема.
«Это довольно высокоранговое культурное развлечение. Множество молодых китайцев никогда не были на чайной церемонии. В повседневной жизни большинство жителей Китая пьют чай из бутылок, термосов или стаканов. Настоящие церемонии остаются скорее частью культурной элиты и туристического образа страны», — отметил Дмитриев в разговоре с Life.ru.
По его словам, приглашение Путина на такую встречу является жестом уважения и элементом национального колорита. С этой же целью иностранных гостей в России угощают блинами с черной икрой, которые символизируют местные традиции. Так, церемония не была важнее обычного ужина или официального обеда, заключил Дмитриев.