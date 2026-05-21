Путин наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент РФ Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени народной артистке РСФСР Надежде Бабкиной. Об этом пишет ТАСС.
Согласно информации указа, певица награждается орденом за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Надежда Бабкина — народная артистка РСФСР. Она основала вокальный ансамбль «Русская песня» в 1974 году, который исполнял народные песни из разных регионов России, духовные произведения и современные авторские композиции. Позднее на базе ансамбля был создан Московский государственный академический театр «Русская песня», которым Бабкина руководит по сей день. Артистка была удостоена орденов Почёта и Дружбы и теперь является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
