Путин отреагировал на предложение Аршавина создать аналог FIFA

Фото: телеграм-канал Павла Зарубина
Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на предложение бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина о создании аналога компьютерного симулятора FIFA (теперь EA FC).
«Есть такое предложение, которое я считаю верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором смогут играть наши ребята за свою национальную команду, в командах РПЛ и регионов. Потому что, естественно, в иностранных аналогах такого нет», — приводит слова Аршавина журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.Аршавин добавил, что подобная игра могла бы сохранить интерес к футболу у молодых ребят, так как многие сейчас, по его словам, сидят в компьютерах и живут в виртуальном мире.
«А что надо сделать? Поговорите с Алексеем Борисовичем Миллером», — посоветовал ему Путин.Читайте также:
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