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Россия была и остается ведущей спортивной державой планеты, где родились великие атлеты и поставлены мировые спортивные рекорды. Об этом он заявил на церемонии открытия «Игр будущего».
«Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», - заявил глава государства.
«Игры Будущего» будут проходить в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Мероприятие станет первыми международными мультиспортивными соревнованиями по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал». Тремин означает вид спортивных и развлекательных мероприятий, где сочетается физическая активность и взаимодействие с виртуальной средой. Участники подвергают себя различным нагрузкам и выполняют упражнения в реальном мире, будучи подключенными к цифровой среде с помощью носимых устройств, датчиков, трекеров и гарнитур.
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