Путин вернул России рыбу, которую 68 лет ловили англичане, заявил Володин

Фото: сайт Госдумы РФ
РФ вернула себе рыбу, которую англичане ели 68 лет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в Телеграм-канале «Дума ТВ». Таким образом депутат прокомментировал денонсацию соглашения о рыболовстве, заключенного между правительствами Советского союза и Великобритании.
Как утверждает Володина, в 1956 году Россия отдала Англии в одностороннем порядке разрешение на вылов рыбы возле российских берегов. Теперь же «нашу рыбу, которую 68 лет ели бессовестные англичане», получилось вернуть.
«Путин вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40 процентов свой рацион — меню рыбное — формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют, умнеют», — заявил спикер ГД.
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