Путин вернул России рыбу, которую 68 лет ловили англичане, заявил Володин

РФ вернула себе рыбу, которую англичане ели 68 лет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в Телеграм-канале «Дума ТВ». Таким образом депутат прокомментировал денонсацию соглашения о рыболовстве, заключенного между правительствами Советского союза и Великобритании.