Путин оценил работу судебных приставов в России
Владимир Путин (Видео: www.kremlin ru)
Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к сотрудникам Федеральной службы судебных приставов в связи с профессиональным праздником. Видеообращение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Глава государства отметил историческое значение профессии, подчеркнув её развитие с периода масштабных реформ XIX столетия. Сегодняшняя служба играет ключевую роль в обеспечении правовой стабильности, справедливости и укрепления судебной власти.
По словам президента, благодаря широкому спектру полномочий и богатому опыту судебные приставы эффективно исполняют решения судов, проводят следственные мероприятия, участвуют в поиске нарушителей закона, обеспечивают поступление значительных сумм в бюджеты разных уровней и защищают права уязвимых групп населения, включая несовершеннолетних.
Особое внимание Путин уделил работе тех представителей ведомства, кто трудится в условиях повышенной ответственности и риска, особенно в новых субъектах федерации и пограничных районах с напряжённой ситуацией.
