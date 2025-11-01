Путин оценил работу судебных приставов в России

01 ноября 2025, 00:24

Путин обратился с поздравлением к судебным приставам

Владимир Путин (Видео: www.kremlin ru)

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к сотрудникам Федеральной службы судебных приставов в связи с профессиональным праздником. Видеообращение опубликовано на официальном сайте Кремля.