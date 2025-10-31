Стало известно о попытке Трампа привлечь внимание Путина
HS: Трамп заявлением о ядерных испытаниях хочет привлечь внимание Путина
Слова президента США Дональда Трампа о «немедленном» начале ядерных испытаний являются попыткой привлечь внимание коллеги из России Владимира Путина. Такой вывод сделала финская газета Helsingin Sanomat.
По мнению аналитиков, Трамп отдал приказ после того, как Путин заявил об успешных испытаниях подводной торпеды «Посейдон» с ядерным двигателем, «которой никто не может противостоять».
«Поскольку Трамп — дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России», — говорится в статье.Издание также отмечает, что намерение американского лидера может привести к серьезным проблемам.
Напомним, Трамп в социальной сети Truth Social написал, что распорядился о подготовке испытаний ядерного оружия. В своем обращении он заявил, что США располагают крупнейшим в мире ядерным арсеналом.