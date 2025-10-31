Стало известно о попытке Трампа привлечь внимание Путина

31 октября 2025, 10:58

HS: Трамп заявлением о ядерных испытаниях хочет привлечь внимание Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: whitehouse.gov)

Слова президента США Дональда Трампа о «немедленном» начале ядерных испытаний являются попыткой привлечь внимание коллеги из России Владимира Путина. Такой вывод сделала финская газета Helsingin Sanomat.





По мнению аналитиков, Трамп отдал приказ после того, как Путин заявил об успешных испытаниях подводной торпеды «Посейдон» с ядерным двигателем, «которой никто не может противостоять».

«Поскольку Трамп — дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России», — говорится в статье.