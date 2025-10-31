МИД: Россия запретила въезд представителям ЕС в ответ на санкции
МИД России 31 октября на своём сайте заявил о введении запрета на въезд для ряда представителей Евросоюза в ответ на принятие Брюсселем 19-го пакета антироссийских санкций.
В сообщении говорится, что список расширился и теперь включает сотрудников евроинститутов, представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран‑членов ЕС, а также граждан, которые оказывали военную помощь Киеву.
Также под запрет попадают те, кого российская сторона считает причастными к подрыву территориальной целостности РФ и преследованию российских должностных лиц в связи с «незаконными арестами и вывозом людей с украинских территорий».
23 октября сообщалось о принятии в ЕС 19-го пакета антироссийских санкций. Кроме того, стало известно, что объединение запретило поставки в Россию унитазов, раковин и биде.
