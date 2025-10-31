Россиянам назвали главные преимущества «Посейдона» и «Буревестника»

31 октября 2025, 19:09

Аналитик Подберёзкин: «Посейдон» может уничтожить побережье, вызвав цунами

Фото: iStock/Olena Bartienieva

«Посейдон» способен поразить авианосную группировку или уничтожить целое побережье из-за огромного цунами. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.





По его словам, никакая торпеда и никакое надводное судно не смогут угнаться за «Посейдоном».



«Буревестник» же является ракетой с неограниченным радиусом полёта.





«Главное её преимущество заключается в том, что она может менять различные направления и преодолевать систему противоракетной и противовоздушной обороны», — отметил специалист в беседе с RT.

«Другое дело, что, может быть, кто-то не поверил тогда. Теперь придется поверить», — приводит издание слова Шойгу.