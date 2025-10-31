Россиянам назвали главные преимущества «Посейдона» и «Буревестника»
Аналитик Подберёзкин: «Посейдон» может уничтожить побережье, вызвав цунами
«Посейдон» способен поразить авианосную группировку или уничтожить целое побережье из-за огромного цунами. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
По его словам, никакая торпеда и никакое надводное судно не смогут угнаться за «Посейдоном».
«Буревестник» же является ракетой с неограниченным радиусом полёта.
«Главное её преимущество заключается в том, что она может менять различные направления и преодолевать систему противоракетной и противовоздушной обороны», — отметил специалист в беседе с RT.
По словам Подберёзкина, когда это оружие будет произведено в России в достаточном количестве, можно будет говорить о том, что такое вооружение поменяет соотношение сил в мире.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет средств, которые могли бы противостоять таким комплексам.
Ранее секретарь отечественного Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» не должны были стать неожиданностью для мировой общественности, поскольку президент РФ Владимир Путин говорил о них ещё в 2018 году, пишут argumenti.ru.
«Другое дело, что, может быть, кто-то не поверил тогда. Теперь придется поверить», — приводит издание слова Шойгу.