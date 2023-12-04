Путин оценил ситуацию с мигрантами в России

Президент России Владимир Путин заявил, что трудовые мигранты, прибывшие в Россию, должны с уважением относиться к культурным традициям страны, знать язык и уважать законы. Об этом он рассказал сказал Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.