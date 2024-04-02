Путин перечислил правила для въезжающих в Россию мигрантов

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Президент России Владимир Путин заявил, что в страну должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. Об этом он говорил в рамках расширенного заседании коллегии МВД.
«Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю. Этот принцип должен быть решающим», — заявил президент России.
На этом же мероприятии Путин пообещал, что РФ выявит всех заказчиков теракта в «Крокус сити холле». По его словам заказчики теракта в Подмосковье пытались таким образом расколоть Россию и спровоцировать рознь. При этом Путин подчеркнул, что в России нельзя допустить рост ксенофобии и исламофобии.
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