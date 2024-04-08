Путин передал Росимуществу активы «АгроТерры»

Фото: сайт Кремля
Президент Российский Федерации передал во временное управление Росимущества активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра». Документ размещён на официальном портале правовой информации.
Фактическим владельцем российской группы является нидерландский холдинг. Согласно указу, под управление Росимущества переходят активы компаний ООО «АгроСистема», ООО «Капитал АгроФинанс», ООО «АгроСистема-Регионы» и ООО «АгроТерра».
Группа компаний занимается выращиванием сельхозпродукции, которую поставляют на предприятия.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте ВВП России в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Группа компаний занимается выращиванием сельхозпродукции, которую поставляют на предприятия.
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Алина Юрчак