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Путин передал Росимуществу активы «АгроТерры»

Президент РФ Путин передал Росимуществу активы сельхозкомпании «АгроТерра»
08 апреля 2024, 23:17
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Российский Федерации передал во временное управление Росимущества активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра». Документ размещён на официальном портале правовой информации.
Фактическим владельцем российской группы является нидерландский холдинг. Согласно указу, под управление Росимущества переходят активы компаний ООО «АгроСистема», ООО «Капитал АгроФинанс», ООО «АгроСистема-Регионы» и ООО «АгроТерра».

Группа компаний занимается выращиванием сельхозпродукции, которую поставляют на предприятия.



Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте ВВП России в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Самым ранним подмосковным первоцветом стала мать-и-мачеха
08 апреля 2024, 19:10

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Ботаники отметили цветение первоцветов в лесах и полях Подмосковья. Пока отмечаются цветы мать-и-мачехи, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
«В регионе замечены распускающиеся цветы мать-и-мачехи. Вслед за ней в подмосковных лесах зацветут рябчик шахматный, печёночница благородная, ветреница дубравная, прострел раскрытый, горицвет весенний, хохлатка полая и другие первоцветы», – рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
В ведомстве назвали мать-и-мачеху распространенным лекарственным видом растений, не занесённым в Красную книгу. Собирать её можно, но в небольшом количестве с определенного места, иначе можно навредить экосистеме, поскольку нектар цветов служит пищей для насекомых-опылителей.

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57 педагогов стали участниками конкурса «Учитель года Подмосковья»
08 апреля 2024, 18:56

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области дан старт областного конкурса «Учитель года Подмосковья», сообщили в пресс-службе Минобразования региона. Участниками стали 57 учителей, успешно прошедших школьный и муниципальный этапы.
Конкурс проводится в 35 раз. По данным министерства, в этом году он вызвал особый интерес у учителей начальных классов, которые подали 14 заявок.
«В первый конкурсный день после торжественного открытия состоялось испытание «Методическая мастерская». Конкурсанты продемонстрировали свои эффективные методические приёмы организации обучения и воспитания. В ближайшее время участников ждут испытания «Урок» и «Классный» час. На сей раз им предстоит показать знание методики преподавания и продемонстрировать его на практике», – говорится в сообщении.
Конкурс продлится до 12 апреля. По итогам будут выявлены пять лучших учителей, которые примут участие в финальных испытаниях в сентябре. Победитель представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

По данным подмосковного Минобразования, последние 10 лет учителя региона трижды становились его абсолютными победителями. Кроме того, почти каждый год они входят в топ-5 лучших учителей страны.

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#подмосковье
#московская область
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Раскрыта неожиданная связь между популярностью коротких видео и стрессом
Психолог Кочетков заявил о связи просмотра видео со стрессом
08 апреля 2024, 18:45

Фото: iStock/Pinkypills

Доцент факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Никита Кочетков заявил, что просмотр в Сети коротких видеороликов вызван стрессом.
«Просмотр коротких видео – пример нефункционального поведения. Такая странная активность наблюдается в результате какого-то внутреннего конфликта и выполняет функцию снятия стресса. Подобное стереотипное поведение можно наблюдать в зоопарке животных, которые ходят по периметру клетки», – пояснил в беседе с Газета.ру Кочетков.

Кроме этого, популярность коротких видео может объясняться тем, что с перенасыщением информации в интернете людям всё сложнее удерживать внимание на чём-то долгом, развивается клиповое мышление, при котором смотреть мини-ролики намного проще.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявлял, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.

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Чиновников хотят заставить отчитываться о тратах на борьбу с паводками
Кошелев: Чиновникам надо отчитываться о выданных на борьбу с паводками деньгах
08 апреля 2024, 18:37

Фото: iStock/mapo

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев призвал чиновников предоставлять отчёты о тратах на борьбу с паводками.
«По итогам весны федеральные чиновники, ответственные за выделение денег на мероприятия по защите от сезонных паводков и наводнений, должны отчитаться в Госдуме. С другой стороны, пусть доложат региональные власти, как и на что они тратили федеральные деньги. Мы сопоставим всё с тем, что до нас доносят в своих обращениях жители регионов», — пояснил в беседе с Газета.ру Кошелев.

Он добавил, что при необходимости могут быть привлечены органы прокуратуры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Орске после прорыва дамбы критическая.

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#паводок
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В пензенской колонии скончался вор в законе Апакела, сидевший в одиночке
08 апреля 2024, 18:35

Фото: iStock/sakhorn38

Вор в законе Борис Петров, известный в криминальном мире как Апакела из сухумского клана, скончался в пензенской колонии. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
Отмечается, что Петрова не стало на 79-м году жизни. В системе исполнения наказаний он являлся самым возрастным действующим вором в законе.

Апакела отбывал срок в холодной одиночной камере, что сказалось на его здоровье. Летом прошлого года Московский областной суд приговорил Апакелу к 8 годам лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Свой статус он получил еще в 1965 году.

Ранее сообщалось, что 29 марта Шакро Молодой (настоящее имя Захарий Калашов) досрочно освободился из колонии строгого режима, где он провёл последние шесть лет своей жизни.

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#преступники
#воры
#тюрьма
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Подмосковным округам передали более 200 единиц коммунальной техники
08 апреля 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Минимущества МО

203 единицы специализированной техники передало коммунальщикам 45 городских округов Московской области региональное министерство имущественных отношений, сообщает пресс-служба ведомства.
«Автомобильный парк коммунальных служб пополнен тракторами, поливомоечными и подметально-уборочными машинами, а также другой техникой коммунального назначения», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что передача спецтехники позволит муниципалитетам обеспечивать чистоту и порядок во дворах и облегчит коммунальным службам задачу по обеспечению высокого уровня комфорта для жителей региона.

Отмечается также, что всего с начала 2024 года городским округам Московской области было передано 247 единиц уборочной техники.

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#минимущества
#московская область
#подмосковье
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Строительная готовность школы в ЖК «Заречье парк» в Одинцове достигла 80%
08 апреля 2024, 17:58

Фото: Никита Сморкалов

Школу на 600 мест возводят на территории ЖК «Заречье парк» в Одинцовском городском округе, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 80%, передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
«Сейчас строительство кровли и отделки здания готово на 60 процентов, а общий план работ выполнен на 80 процентов», — говорится в сообщении.
Здание будет оборудовано в соответствии со всеми современными стандартами, касающимися как доступности для маломобильных групп населения, так и оснащения общих классов и специализированных кабинетов для уроков химии, физики, биологи, информатики, технологии и пр. В школе также разместят актовый зал и два зала для спортивных занятий.

Сдать новую школу в эксплуатацию планируется в третьем квартале текущего года.

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#школа
#одинцовский городской округ
#строительство
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На строительстве школы на 1100 мест в Мытищах завершают устройство фасада
08 апреля 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в микрорайоне 25А городского округа Мытищи, в настоящее время на объекте завершаются работы по устройству фасадных конструкций, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Устройство фасадных конструкций близится к завершению. Ведётся внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных систем. Кроме того, ведётся благоустройство пришкольной территории. На стройплощадке работают более 130 человек», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажной школы составляет более 21 тысячи квадратных метров. В здании разместят классы, а также мастерские и лаборатории, а также два зала для занятие спортом, актовый зал, библиотека с IT-зоной и прочие необходимые помещения.

На прилегающей территории построят стадион, которым во внеурочное время смогут пользоваться все жители микрорайона.

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#мытищи
#строительство
#школа
#министерство строительного комплекса мо
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В подмосковных лесах заметили вернувшихся с зимовки скворцов
08 апреля 2024, 17:34

Фото: Фотобанк МО

Специалисты Наро-Фоминского лесничества с наступлением весны заметили прилетевших скворцов. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Услышав в лесу пение этих птиц, лесничие предположили, что заморозки больше не вернутся. По поведению пернатых, чувствительных к перепадам давления и влажности, теперь можно предугадывать изменения погоды», – говорится в сообщении.
В подмосковном Комлесхозе поделились некоторыми наблюдениями, передававшимися из поколения в поколение. Так, если скворцы прилетели рано, впереди – тёплое лето и хороший урожай. Если они припозднились без видимой причины, стоит ожидать голода и холода. Если же скворцы целыми тучами опускаются на поля и сады и громко галдят, не стоит ждать дождей или ветра.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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#подмосковье
#московская область
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