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Раскрыта неожиданная связь между популярностью коротких видео и стрессом

Психолог Кочетков заявил о связи просмотра видео со стрессом
08 апреля 2024, 18:45
Фото: iStock/Pinkypills

Фото: iStock/Pinkypills

Доцент факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Никита Кочетков заявил, что просмотр в Сети коротких видеороликов вызван стрессом.
«Просмотр коротких видео – пример нефункционального поведения. Такая странная активность наблюдается в результате какого-то внутреннего конфликта и выполняет функцию снятия стресса. Подобное стереотипное поведение можно наблюдать в зоопарке животных, которые ходят по периметру клетки», – пояснил в беседе с Газета.ру Кочетков.

Кроме этого, популярность коротких видео может объясняться тем, что с перенасыщением информации в интернете людям всё сложнее удерживать внимание на чём-то долгом, развивается клиповое мышление, при котором смотреть мини-ролики намного проще.



Ранее психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявлял, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.

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#стресс
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Самым ранним подмосковным первоцветом стала мать-и-мачеха
08 апреля 2024, 19:10

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Ботаники отметили цветение первоцветов в лесах и полях Подмосковья. Пока отмечаются цветы мать-и-мачехи, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
«В регионе замечены распускающиеся цветы мать-и-мачехи. Вслед за ней в подмосковных лесах зацветут рябчик шахматный, печёночница благородная, ветреница дубравная, прострел раскрытый, горицвет весенний, хохлатка полая и другие первоцветы», – рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
В ведомстве назвали мать-и-мачеху распространенным лекарственным видом растений, не занесённым в Красную книгу. Собирать её можно, но в небольшом количестве с определенного места, иначе можно навредить экосистеме, поскольку нектар цветов служит пищей для насекомых-опылителей.

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#флора
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57 педагогов стали участниками конкурса «Учитель года Подмосковья»
08 апреля 2024, 18:56

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области дан старт областного конкурса «Учитель года Подмосковья», сообщили в пресс-службе Минобразования региона. Участниками стали 57 учителей, успешно прошедших школьный и муниципальный этапы.
Конкурс проводится в 35 раз. По данным министерства, в этом году он вызвал особый интерес у учителей начальных классов, которые подали 14 заявок.
«В первый конкурсный день после торжественного открытия состоялось испытание «Методическая мастерская». Конкурсанты продемонстрировали свои эффективные методические приёмы организации обучения и воспитания. В ближайшее время участников ждут испытания «Урок» и «Классный» час. На сей раз им предстоит показать знание методики преподавания и продемонстрировать его на практике», – говорится в сообщении.
Конкурс продлится до 12 апреля. По итогам будут выявлены пять лучших учителей, которые примут участие в финальных испытаниях в сентябре. Победитель представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

По данным подмосковного Минобразования, последние 10 лет учителя региона трижды становились его абсолютными победителями. Кроме того, почти каждый год они входят в топ-5 лучших учителей страны.

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#подмосковье
#московская область
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Чиновников хотят заставить отчитываться о тратах на борьбу с паводками
Кошелев: Чиновникам надо отчитываться о выданных на борьбу с паводками деньгах
08 апреля 2024, 18:37

Фото: iStock/mapo

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев призвал чиновников предоставлять отчёты о тратах на борьбу с паводками.
«По итогам весны федеральные чиновники, ответственные за выделение денег на мероприятия по защите от сезонных паводков и наводнений, должны отчитаться в Госдуме. С другой стороны, пусть доложат региональные власти, как и на что они тратили федеральные деньги. Мы сопоставим всё с тем, что до нас доносят в своих обращениях жители регионов», — пояснил в беседе с Газета.ру Кошелев.

Он добавил, что при необходимости могут быть привлечены органы прокуратуры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Орске после прорыва дамбы критическая.

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#паводок
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В пензенской колонии скончался вор в законе Апакела, сидевший в одиночке
08 апреля 2024, 18:35

Фото: iStock/sakhorn38

Вор в законе Борис Петров, известный в криминальном мире как Апакела из сухумского клана, скончался в пензенской колонии. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
Отмечается, что Петрова не стало на 79-м году жизни. В системе исполнения наказаний он являлся самым возрастным действующим вором в законе.

Апакела отбывал срок в холодной одиночной камере, что сказалось на его здоровье. Летом прошлого года Московский областной суд приговорил Апакелу к 8 годам лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Свой статус он получил еще в 1965 году.

Ранее сообщалось, что 29 марта Шакро Молодой (настоящее имя Захарий Калашов) досрочно освободился из колонии строгого режима, где он провёл последние шесть лет своей жизни.

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#тюрьма
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Подмосковным округам передали более 200 единиц коммунальной техники
08 апреля 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Минимущества МО

203 единицы специализированной техники передало коммунальщикам 45 городских округов Московской области региональное министерство имущественных отношений, сообщает пресс-служба ведомства.
«Автомобильный парк коммунальных служб пополнен тракторами, поливомоечными и подметально-уборочными машинами, а также другой техникой коммунального назначения», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что передача спецтехники позволит муниципалитетам обеспечивать чистоту и порядок во дворах и облегчит коммунальным службам задачу по обеспечению высокого уровня комфорта для жителей региона.

Отмечается также, что всего с начала 2024 года городским округам Московской области было передано 247 единиц уборочной техники.

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#минимущества
#московская область
#подмосковье
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Строительная готовность школы в ЖК «Заречье парк» в Одинцове достигла 80%
08 апреля 2024, 17:58

Фото: Никита Сморкалов

Школу на 600 мест возводят на территории ЖК «Заречье парк» в Одинцовском городском округе, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 80%, передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
«Сейчас строительство кровли и отделки здания готово на 60 процентов, а общий план работ выполнен на 80 процентов», — говорится в сообщении.
Здание будет оборудовано в соответствии со всеми современными стандартами, касающимися как доступности для маломобильных групп населения, так и оснащения общих классов и специализированных кабинетов для уроков химии, физики, биологи, информатики, технологии и пр. В школе также разместят актовый зал и два зала для спортивных занятий.

Сдать новую школу в эксплуатацию планируется в третьем квартале текущего года.

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#школа
#одинцовский городской округ
#строительство
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На строительстве школы на 1100 мест в Мытищах завершают устройство фасада
08 апреля 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в микрорайоне 25А городского округа Мытищи, в настоящее время на объекте завершаются работы по устройству фасадных конструкций, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Устройство фасадных конструкций близится к завершению. Ведётся внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных систем. Кроме того, ведётся благоустройство пришкольной территории. На стройплощадке работают более 130 человек», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажной школы составляет более 21 тысячи квадратных метров. В здании разместят классы, а также мастерские и лаборатории, а также два зала для занятие спортом, актовый зал, библиотека с IT-зоной и прочие необходимые помещения.

На прилегающей территории построят стадион, которым во внеурочное время смогут пользоваться все жители микрорайона.

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#мытищи
#строительство
#школа
#министерство строительного комплекса мо
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В подмосковных лесах заметили вернувшихся с зимовки скворцов
08 апреля 2024, 17:34

Фото: Фотобанк МО

Специалисты Наро-Фоминского лесничества с наступлением весны заметили прилетевших скворцов. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Услышав в лесу пение этих птиц, лесничие предположили, что заморозки больше не вернутся. По поведению пернатых, чувствительных к перепадам давления и влажности, теперь можно предугадывать изменения погоды», – говорится в сообщении.
В подмосковном Комлесхозе поделились некоторыми наблюдениями, передававшимися из поколения в поколение. Так, если скворцы прилетели рано, впереди – тёплое лето и хороший урожай. Если они припозднились без видимой причины, стоит ожидать голода и холода. Если же скворцы целыми тучами опускаются на поля и сады и громко галдят, не стоит ждать дождей или ветра.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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#московская область
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В Щёлкове снесли нелегально установленный киоск с шаурмой
08 апреля 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Киоск с шаурмой, установленный без необходимой разрешительной документации, демонтировали в городском округе Щёлково, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Объект потребительского рынка, а именно — киоск с шаурмой, не соответствовал требованиям законодательства. Он был возведён незаконно, поэтому было принято решение его ликвидировать. В настоящее время работы по демонтажу полностью завершены», — говорится в сообщении.
В Московской области проводятся работы по приведению объектов потребительского рынка и услуг в соответствие с региональными нормами. Всего в Подмосковье было выявлено 547 проблемных объектов, 152 из них уже вычеркнуты из этого списка. В частности, 80 проблемных объектов демонтировали, а в 72 провели ремонтные работы и переделали их внешний облик.

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#щёлково
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