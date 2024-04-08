Раскрыта неожиданная связь между популярностью коротких видео и стрессом

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Доцент факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Никита Кочетков заявил, что просмотр в Сети коротких видеороликов вызван стрессом.
«Просмотр коротких видео – пример нефункционального поведения. Такая странная активность наблюдается в результате какого-то внутреннего конфликта и выполняет функцию снятия стресса. Подобное стереотипное поведение можно наблюдать в зоопарке животных, которые ходят по периметру клетки», – пояснил в беседе с Газета.ру Кочетков.
Кроме этого, популярность коротких видео может объясняться тем, что с перенасыщением информации в интернете людям всё сложнее удерживать внимание на чём-то долгом, развивается клиповое мышление, при котором смотреть мини-ролики намного проще.
Ранее психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявлял, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.
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