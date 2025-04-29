Силовики задержали вице-мэра Краснодара

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В администрации Краснодара прошли обыски. Задержан заместитель мэра города Всеволод Нетреба.
Чиновник подозревается в мошенничестве. Силовые органы изъяли документы и денежные средства, сообщает «РИА Новости». На данный момент нет информации, какая именно статья вменяется Нетребе.
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«Пришли к вице-мэру, курирующему вопросы внутренней политики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказал собеседник агентства.Нетреба занимает свой пост с августа 2024 года. Согласно последней опубликованной декларации о доходах, в 2020 году в собственности чиновника значились две квартиры. При этом его супруга владела пятью квартирами. На двух детей записаны земельные участки. За 2019 год официальный доход Нетребы составил 1,3 миллиона рублей.
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