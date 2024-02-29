Путин объявил о списании части долгов российских регионов

Фото: сайт Кремля
Две трети задолженностей российских регионов по бюджетным кредитам будет списано. Об этом в ходе обращения к Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства призвал снизить долговую нагрузку субъектов России. Для этого можно списать две трети задолженностей регионов.
Реализация этого предложения позволит сохранить около 200 миллиардов рублей ежегодно в период с 2025 по 2028 годы.
Также Путин отметил, что в настоящее время в России есть десять регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Для них реализуются отдельные экономические программы. К 2030 году все российские регионы должны достичь высокого уровня бюджетной обеспеченности, стать более экономически достаточными.
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Анастасия Чинкова