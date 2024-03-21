Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах президента РФ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выразил свою благодарность россиянам за поддержку на выборах президента РФ, передает пресс-служба Кремля. В своем обращении к народу 21 марта он подчеркнул значимость участия каждого гражданина страны в голосовании, независимо от его взглядов.
Президент подчеркнул, что каждый голос имел огромное значение, и выразил признательность россиянам за их уважение к гражданскому долгу и ценность свободы выбора. Он также описал Россию как единую семью, двигающуюся вперед по «избранному историческому пути».
Читайте также:
Путин пообещал использовать идеи кандидатов в президенты в интересах РФ
Стало известно, сколько голосов Путин набрал на выборах за рубежом
«Мы можем ответить тем же»: Путин – об ударах ВСУ по Белгороду
Артем Кузьмин