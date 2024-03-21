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Путин пообещал использовать идеи кандидатов в президенты в интересах РФ

21 марта 2024, 13:20
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава государства Владимир Путин после опубликования результатов голосования президентских выборов обратился к гражданам России и сообщил, что что все идеи и предложения кандидатов будут использованы в интересах развития России.
Кроме того, он выразил слова благодарности тем, кто отдал голос за его соперников.

«Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая дружная семья», — заявил президент.


Владимир Путин также прокомментировал официальные данные ЦИК о том, что за него проголосовали 87,28% избирателей. Глава государства подчеркнул, что для него это очень важно.

Также Владимир Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной для страны и граждан.

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#владимир путин
#цик
#россия
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Политолог Дисен заявил о плохом освещении выборов в РФ западными СМИ
21 марта 2024, 14:18

Фото: istockphoto.com/bizoo_n

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и редактор журнала «Россия в глобальной политике» Гленн Дисен заявил о том, что выборы президента России в западной прессе освещались хуже обычного.
«Но на этот раз всё было ещё хуже, чем обычно», — приводит RT слова Дисена.

Он ответил, что такая работа журналистов может привести к очень печальным последствиям.

А финский журналист Кости Хейсканен отметил прозрачность и честность прошедших выборов.

«Выезжали к инвалидам, голосовали военнослужащие. Всё было честно, прозрачно и легитимно. Сам Владимир Владимирович никаких своих кандидатов не обливал грязью, как это принято в европейских странах», — приводит «Царьград» заявление спикера.

Ранее ЦИК РФ сообщила, что действующий президент России Владимир Путин набрал 72,3% голосов на выборах президента России за рубежом.

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#владимир путин
#президент
#цик
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Кая Каллас: В случае военного конфликта курс Европы определит НАТО, а не ЕС
21 марта 2024, 13:25

Фото: iStock/Wirestock

Стратегический курс Европы в случае военного конфликта будет определять Североатлантический альянс (НАТО), а не Евросоюз. Такое мнение высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью агентству Reuters, пишет ТАСС.
«Мы не должны стирать границы между НАТО и Евросоюзом», — указала она.
Каллас отметила, что очень важно, кто отдает приказы и ведет страны вперед в случае военного конфликта, и здесь бесспорно руководить процессом должен альянс.

Премьер-министр Эстонии упомянула, что Европейский союз имеет право голоса и должен вкладывать все силы на развитие оборонной промышленности. Еврокомиссар по обороне должен, по мнению Каллас, заниматься этой сферой в случае, если Европа окажется втянутой в военный конфликт.

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#нато
#евросоюз
#европа
#эстония
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Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом
21 марта 2024, 13:18

Фото: РИА Новости/Дмитрий Дубов

Вице-адмирал Константин Кабанцов стал временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом. Об этом сообили в министерстве обороны РФ.
Предыдущий главнокомандующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев недавно был назначен врио главкома Военно-морского флота России. Кабанцов в новой должности впервые упоминается в пресс-релизе Северного флота, где он вместе с губернатором Мурманской области поздравил моряков со 118-й годовщиной отечественного подводного флота.

В тексте сообщения отмечается, что представители военного и гражданского руководства вместе обратились со словами приветствия к членам экипажа ракетного подводного крейсера «Император Александр III» и всем-морякам-подводникам.

Ранее вице-адмирал Кабанцов командовал Беломорской военно-морской базой в составе Северного флота, а также Приморской флотилией Тихоокеанского флота. В 2021 году указом президента РФ Владимира Путина он был назначен на должность начальника штаба Северного флота и первого заместителя командующего.

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#рф
#флот
#губернатор
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МИД Китая отреагировал на слова Данилова о спецпредставителе
МИД Китая: Киев ценит посреднические усилия спецпредставителя Ли Хуэя
21 марта 2024, 13:03

Фото: istockphoto / Sky_Blue

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время его недавнего визита на Украину провел хорошие контакты с украинскими официальными лицами, Киев ценит его посреднические усилия, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Отметим, что ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что «какой-то» спецпредставитель КНР не может принимать решение, когда Киеву начинать переговоры с Москвой. При этом Данилов сделал вид, что не помнит, «как там его (Ли Хуэя - ред.) фамилия», и специально произнес имя дипломата так, что получилось нецензурное слово. Уточняется, что имя Li Hui произносится как «Ли Хуэй», Данилов же, упоминая о спецпредставителе КНР, букву «э» не сказал.

Участники брифинга попросили прокомментировать ситуацию с неправильным произношением именем Ли Хуэя, официальный представитель МИД КНР отметил, что ничего не слышал об этом инциденте.

Что касается украинского кризиса, добавил дипломат, Китай не перестанет быть на ответственных местах и содействовать переговорам.

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#китай
#мид
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#минобороны
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ЦИК официально объявил итоги выборов президента Российской Федерации
ЦИК: Путин победил на выборах президента России, набрав 87,28% голосов
21 марта 2024, 12:16

Фото: istockphoto/nemchinowa

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала официальные результаты голосования на выборах президента Российской Федерации, прошедших в стране с 15 по 17 марта. С большим отрывом победил Владимир Путин.
Действующий глава государства, баллотировавшийся на выборах в качестве самовыдвиженца, набрал 87,28% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Николай Харитонов. За него проголосовали 4,31% россиян. На третьем месте расположился представитель партии «Новые люди» Вячеслав Даванков (3,85%). У лидера думской фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонида Слуцкого 3,20% голосов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее сообщила, что после инцидентов с попытками порчи избирательных урн в ЦИК стали звонить люди, которые говорили, что собирались игнорировать выборы, но теперь обязательно пойдут на избирательные участки. Таким образом, попытки «зеленщиков» сорвать выборы привели к обратному результату — они активизировали общественное самосознание россиян, заявила председатель Центризбиркома.

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#владимир путин
#президент
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DM: В британском Минобороны заявили о падении престижа страны из-за недостатка помощи Киеву
Минобороны Британии: Репутация страны падает из-за недостатка помощи Украине
21 марта 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В министерстве обороны Великобритании заявили, что международная репутация страны падает. Причина заключается в недостаточной поддержке киевского режима в ходе конфликта на Украине.
Об этом сообщают обозреватели британского издания Daily Mail. Авторы материала указывают, что европейские союзники отдаляются от Британии после того, как она не смогла предоставить Украине достаточную политическую поддержку и военную помощь. Киев в качестве более близких и надёжных партнёров рассматривает теперь Германию, Францию и скандинавские страны, говорится в публикации.

Также в в публикации сказано, что один из чинов министерства обороны подчеркнул, что в настоящий момент украинцы разочарованы позицией Лондона. Немецкие власти также указывали, что Великобритании следует прилагать больше усилий для поддержки Украины.

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#великобритания
#германия
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США не смогли установить лазерное оружие на самолёт
21 марта 2024, 10:44

Фото: iStock/nitimongkolchai

В Командовании специальных операций ВВС США сообщили, что прототип лазерной системы Airborne High Energy Laser больше не будут тестировать на AC-130J по причине некорректной работы самолета при установке лазерного оружия. Об этом пишет The War Zone.
Ранее сообщалось об успешных испытаниях лазерной системы в Великобритании. Там на разработку лазерной технологии ушли десятилетия и сейчас она готова к использованию. Попытка США создать аналогичное оружие пока провалилась. Установка лазерных пушек на самолет AC-130J Ghostrider дала отрицательный результат.

Технологии быстро развиваются, лазерные установки уже не кажутся чем-то фантастическим. Британские специалисты смогли объединить лучи света в один энергетический поток, повысив мощность лазеров примерно втрое. Это позволило создавать компактные установки, которые можно монтировать на корабли, самолеты и почую технику.

В марте в Великобритании протестировали систему Dragonfire на ракетном полигоне на Гебридских островах. Это оружие способно поражать «любую видимую цель». Министр обороны Великобритании заявил: это «коренным образом изменит боевое пространство».

Перед массовым применением лазерного оружия и установки его на военную технику странам предстоит преодолеть множество препятствий и технических проблем, провести испытания, пройти отрицательный опыт и преодолеть его.

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#великобритания
#оружие
#испытания
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МИД Латвии: Страны НАТО готовятся перейти «на военные рельсы»
21 марта 2024, 10:18

Фото: iStock/DesignRage

Страны Североатлантического альянса готовятся перейти «на военные рельсы». Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в интервью медиагруппе Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
В ходе интервью министр сообщил, что страны НАТО нарастили инвестиции в оборонную сферу.

В четверг, 14 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о безопасности Североатлантического альянса и рассказал, что в 2024 году в оборону НАТО инвестирует 470 миллиардов долларов. Он охарактеризовал рост военных расходов в 2023 как «беспрецедентные».

Ранее на сайте Министерства ВС Франции опубликовали перечень военной помощи, предоставленной Украине за два года. В него вошли дальнобойные ракеты, системы противовоздушной обороны, средства связи, различное вооружение и беспилотные летательные аппараты.

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#военные
#расходы
#мид
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Стало известно, как будет восстанавливаться армия России после СВО
WSJ: после спецоперации Россия восстановит свою армию гораздо быстрее Европы
21 марта 2024, 09:57

Фото: iStock/zim286

Россия сможет восстановить свою армию в разы быстрее европейских стран после завершения спецоперации на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Москва сможет восстановить свои вооруженные силы в течение нескольких лет после окончания СВО. НАТО тем временем истощила свои собственные запасы оружия, чтобы поддерживать Украину в боеспособном состоянии», — говорится в статье.

Таким образом, автор считает, что Европе понадобится около 20 лет для создания армии, которая бы не зависела от США. Однако для этого потребуются дополнительные расходы на оборону, а многие европейские страны наоборот сокращают его из-за слабого экономического роста и погашения долгов.

Издание привело слова генерал-лейтенанта вооруженных сил Бельгии в отставке Марка Тиса, который заявил, его стране необходимо более пяти миллиардов долларов для закупки боеприпасов. При этом такого количества хватит лишь на несколько недель в случае вторжения.

А вот научный сотрудник по вопросам европейской безопасности Королевского института объединенных вооруженных сил в Великобритании Эдвард Арнольд заявил, что Европа не представляет, как НАТО будет функционировать без американской поддержки.

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