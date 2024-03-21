Путин пообещал использовать идеи кандидатов в президенты в интересах РФ

Фото: сайт Кремля
Глава государства Владимир Путин после опубликования результатов голосования президентских выборов обратился к гражданам России и сообщил, что что все идеи и предложения кандидатов будут использованы в интересах развития России.
Кроме того, он выразил слова благодарности тем, кто отдал голос за его соперников.
Владимир Путин также прокомментировал официальные данные ЦИК о том, что за него проголосовали 87,28% избирателей. Глава государства подчеркнул, что для него это очень важно.
Также Владимир Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной для страны и граждан.
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«Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая дружная семья», — заявил президент.
Также Владимир Путин назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной для страны и граждан.
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Анастасия Хохлова