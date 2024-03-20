«Мы можем ответить тем же»: Путин – об ударах ВСУ по Белгороду

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Россия могла бы симметрично ответить на удары ВСУ по Белгороду. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами.
Путин подчеркнул, что власти сделают всё необходимое для обеспечения безопасности жителей Белгорода и всего региона, в том числе территорий, находящихся около границы с Украиной. Также будет оказана поддержка россиянам, уже пострадавшим от действий ВСУ.
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Анастасия Чинкова