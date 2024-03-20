«Мы можем ответить тем же»: Путин – об ударах ВСУ по Белгороду

На Запорожском направлении замечены наёмники из Франции, Польши, Грузии, а также уроженцы Кавказа, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом рассказал координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.