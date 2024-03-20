Стало известно, сколько голосов Путин набрал на выборах за рубежом

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин набрал 72,3% голосов на выборах президента России за рубежом. Об этом сообщает ЦИК РФ.
Всего по итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.
Отмечается, что второе место занял Николай Харитонов от партии КПРФ с 4,31% голосов, затем идёт Владислав Даванков из партии «Новые люди» с 3,85% голосов, а на последнем месте по числу голосов оказался председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 3,20%.
ЦИК РФ подведёт официальные итоги выборов на специальном заседании, которое состоится в четверг.
Общая явка на выборы составила 77,44%. Свыше 8 миллионов избирателей отдали свои голоса с помощью дистанционного электронного голосования. Ещё 2,6 миллиона россиян проголосовали досрочно.
По предварительным данным, подготовленным РИА Новости, наибольшая явка наблюдалась в Чеченской республике (97,06%) и Кемеровской области (96,41%).
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Отмечается, что второе место занял Николай Харитонов от партии КПРФ с 4,31% голосов, затем идёт Владислав Даванков из партии «Новые люди» с 3,85% голосов, а на последнем месте по числу голосов оказался председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 3,20%.
Общая явка на выборы составила 77,44%. Свыше 8 миллионов избирателей отдали свои голоса с помощью дистанционного электронного голосования. Ещё 2,6 миллиона россиян проголосовали досрочно.
По предварительным данным, подготовленным РИА Новости, наибольшая явка наблюдалась в Чеченской республике (97,06%) и Кемеровской области (96,41%).
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Анастасия Чинкова