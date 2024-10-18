Путин подарил щенка французского бульдога школьнице из Подмосковья

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Школьнице из Ленинского городского округа подарили французского бульдога по поручению президента России Владимира Путина. Об этом написал глава муниципалитета Станислав Каторов в своем Telegram-канале.
Восьмиклассница Екатерина обратилась на горячую линию российского лидера в преддверии своего дня рождения. Девочка мечтала о французском бульдоге и сообщила об этом в своем обращении.
Президент Путин исполнил мечту школьницы. Двухмесячного щенка от имени главы государства Екатерине вручил лично глава Ленинского округа Станислав Каторов. Питомцу уже дали имя.
Уточняется, что школьница увлекается танцами, а в свободное время помогает маме в подготовке гуманитарной помощи бойцам спецоперации.
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Президент Путин исполнил мечту школьницы. Двухмесячного щенка от имени главы государства Екатерине вручил лично глава Ленинского округа Станислав Каторов. Питомцу уже дали имя.
Уточняется, что школьница увлекается танцами, а в свободное время помогает маме в подготовке гуманитарной помощи бойцам спецоперации.
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Екатерина Коршунова