Собянин рассказал о работе сервиса «Цифровая реанимация» в Москве

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)
В 23 московских стационарах используют сервис «Цифровая реанимация». Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, его слова приводит портал mos.ru.
Утверждается, что данный сервис позволяет автоматизировать важнейшие процессы, которые связаны с лечебной работой в отделении реанимации и интенсивной терапии. По словам Собянина, медики могут наблюдать всю необходимую информацию на рабочем планшете, благородя чему можно отслеживать эффективность назначенного лечения и необходимость его возможной корректировки.
В перечень доступных данных вошли: сердцебиение, изменение температуры, давление и иные показатели. Примечательно, что все данные сохраняются при переводе пациента из реанимации в стационар.
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