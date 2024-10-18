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В Павловском Посаде проводят акции в рамках Дня белой трости

18 октября 2024, 14:52
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Различные мероприятия, направленные на повышение безопасности пешеходов с ограниченными возможностями здоровья, проводят сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа, акции приурочены в Международному дню белой трости — символа слабовидящих людей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«17 октября сотрудники ГАИ вместе со школьными активистами провели акцию в поддержку незрячих пешеходов. Школьники нарисовали плакаты, призывающие водителей быть внимательнее к людям с ОВЗ и пропускать через дорогу тех, кто подаёт сигнал белой тростью, даже вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.
Кроме того, были проведены беседы с пешеходами: им рассказали, что нужно проявлять внимание к незрячим участникам дорожного движения.

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Экс-участник группы Little Big госпитализирован в Петербурге
Бывший участник группы Little Big Антон Лиссов попал в реанимацию в Петербурге
18 октября 2024, 14:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Бывший бэк-вокалист группы Little Big Антон Лиссов был госпитализирован в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Уточняется, что исполнитель обратился за помощью из-за болей в груди и затруднённого дыхания. На данный момент 45-летнего Лиссова обследуют медики, но сам он хочет как можно быстрее вернуться домой, поскольку у него запланирован концерт через несколько дней.

Напомним, Антон Лиссов покинул группу Little Big в 2022 году, когда коллектив уехал в Соединенные Штаты Америки. С тех пор он остался в Петербурге и вновь начал выступать в своей рок-группе Jane Air.

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#медики
#госпитализация
#музыка
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Топ-10 лучших городов Московской области для комфортной жизни
18 октября 2024, 14:45

Фото: istockphoto / VasKhomchin

Московская область известна своим удобным расположением, развитой инфраструктурой и близостью к Москве. Здесь жизнь протекает в более спокойном ритме, но при этом сохраняются все преимущества жизни в мегаполисе. «Радио 1» расскажет про лучшие города Подмосковья для комфортной жизни.

Балашиха

Балашиха расположена в 25 километрах от Москвы и является крупным населённым пунктом с населением более полумиллиона человек.

В городе хорошо развита инфраструктура, есть всё необходимое для комфортной жизни горожан: от крупных торговых центров и развлекательных заведений до образовательных и медицинских учреждений.

На рынке недвижимости представлены квартиры в новостройках, на вторичном рынке и отдельные коттеджи в городской черте. Снять или купить квартиру здесь можно в несколько раз дешевле, чем в Москве.

На территории Балашихи работает множество предприятий и организаций, обеспечивающих жителей рабочими местами.

Город окружён парками, лесопарками и густыми подмосковными лесами.

В настоящее время в Балашихе действует более 40 школ, гимназий и лицеев, а также шесть высших учебных заведений. Открываются новые поликлиники и больницы.

Фото: istockphoto / KeVeR


Подольск

Один из экономически развитых городов Подмосковья, расположенный всего в 16 километрах от Москвы, считается вторым по значимости и масштабам городом-спутником после Балашихи.

На территории жилых кварталов расположены игровые площадки, около тридцати детских садов, школы, поликлиники для детей и взрослых, а также больницы. В городе есть гимназии, лицеи, высшие учебные заведения и крупный спортивный объект — ледовый дворец «Витязь».

В Подольске много архитектурных памятников, поэтому сюда приезжают даже туристы.

Важное преимущество города — хорошее транспортное сообщение. По железной дороге можно доехать до столичного Курского вокзала.

Рынок жилой недвижимости примерно одинаково разделён на первичное и вторичное жильё. Все районы обеспечены необходимой инфраструктурой, зелёными зонами и живописными местами для прогулок и отдыха. В каждом районе спокойная обстановка, способствующая комфортному проживанию.

В городе есть спортивные объекты, такие как горнолыжные склоны и ледовый дворец, а также множество секций и кружков для взрослых и детей.

Подольск известен своим атомным машиностроением и является важным высокотехнологичным научным центром, поэтому здесь востребованы не только рабочие специальности, но и учёные.

Фото: istockphoto / Armen Maitesyan

Химки

Химки занимает третье место среди крупнейших городов-спутников Москвы по численности населения, где постоянно проживает более 250 тысяч человек.

Здесь представлен широкий выбор жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости.

Город условно разделён на две части: старую и новую. В старой части расположены частные дома. Канал делит её на правый и левый берега. Правобережная зона отличается развитой социальной инфраструктурой: здесь находятся медицинские учреждения, множество детских садов и школ, клубов, центров для отдыха и развлечений, спортивных секций и других объектов. Кроме того, отсюда легко добраться до железнодорожной платформы.

Левобережный район выбирают те, кто предпочитает более тихое и спокойное окружение. Преимущество этой части города — меньшая плотность населения.

Фото: istockphoto / OlgaVolodina

Одинцово

Одинцовский район, расположенный всего в пяти километрах от Москвы, является одним из лучших мест для жизни в Подмосковье. Этот динамично развивающийся населённый пункт привлекает жителей столичного региона своим комфортом и развитой инфраструктурой.

В городе Одинцово много кафе, ресторанов, магазинов и других досуговых заведений. Местные власти активно занимаются благоустройством территории и развитием инфраструктуры.

Помимо магазинов, банков, образовательных учреждений и детских садов, в городе есть художественная школа для детей и спортивные организации.

В городе представлен широкий выбор объектов недвижимости, включая многоквартирные новостройки, малоэтажные дома вторичного и первичного рынков, а также элитные коттеджи на берегу Москвы-реки.

Фото: istockphoto / bbsferrari

Красногорск

Красногорск расположен рядом с МКАД, Опалиховским лесопарком и другими зелёными зонами. Часть города находится на берегу Москвы-реки. Эти особенности делают его привлекательным для проживания.

Однако наиболее важным фактором является хорошая транспортная доступность. Через город проходит Волоколамское шоссе, а недалеко от МКАД расположена станция метро «Мяникино».

Красногорск окружён зеленью, а близость реки обеспечивает приятную свежесть. Прогулки по городу доставляют удовольствие, так как здесь много интересных пешеходных маршрутов, в том числе вдоль набережных и мостов.

В городе есть работа, поскольку удобная транспортная доступность привлекает бизнес. Здесь созданы условия для деловой, развлекательной, культурной и спортивной жизни.

Фото: istockphoto / Vladislava Iusupovа

Люберцы

Люберцы — город, расположенный недалеко от Москвы и являющийся частью Московской агломерации. Он имеет отличное транспортное сообщение со столицей.

Расстояние до МКАД составляет около 2 километров, а добраться туда можно по Новорязанскому шоссе. Жители активно используют железнодорожный транспорт и метрополитен.

В городе действует 30 автобусных маршрутов, охватывающих как сам город, так и его окрестности.

В Люберцах есть школы, детские сады, профессиональные учебные заведения и филиалы ВУЗов.

Город окружён двумя крупными лесными массивами — Салтыковским парком и Кузьминками. Здесь можно совершать прогулки и посещать исторические достопримечательности, такие как усадьбы и часовни.

Выбор жилья в Люберцах разнообразен и доступен для любого бюджета. Всегда можно найти подходящий вариант — от недорогих студий до просторных семейных квартир, а также индивидуальные дома в частном секторе.

Фото: istockphoto / Elena Odareeva

Коломна

Коломна — популярный город для путешествий на выходные. Здесь царит уникальная атмосфера старины, а уровень благоустройства и комфорта соответствует современным стандартам.

Основные достопримечательности Коломны связаны с её историческим наследием. Среди них — кремль, музеи, заводы, соборы, храмы, монастыри и усадьбы. Всего в городе насчитывается более 400 исторических объектов, 70 из которых имеют федеральное значение.

На её территории протекают три реки: Коломенка, Ока и Москва.

Однако Коломна также является крупным торгово-промышленным и транспортным центром.

Современная Коломна активно развивается и имеет высокий научный и технологический потенциал. В городе расположены конструкторское бюро машиностроения и различные заводы, такие как тепловозостроительный, тяжёлого станкостроения, канатный и шиноремонтный. Всего в Коломне зарегистрировано около 2 тысяч различных организаций и предприятий, которые обеспечивают местных жителей рабочими местами.

Фото: istockphoto / -101PHOTO-

Королёв

Королев расположен всего в семи километрах от выезда на МКАД с северо-восточной стороны.

Город известен как крупнейший научный город и космическая столица России. Здесь находится главный центр управления полётами и ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Королев — зелёный и благоустроенный город с многочисленными парками, скверами и садами. Одна из его протяжённых границ — это крупнейший природный заповедник «Лосиный остров», в котором обитают дикие животные и птицы, что делает местную фауну богатой. Такое соседство обеспечивает району хорошую экологию, несмотря на наличие предприятий ракетной и авиационной промышленности.

Город формально разделён на несколько районов. Новостройки есть как в центральных частях, так и на окраинах.

Фото: пресс-служба Минкультуризма МО

Сергиев Посад

Сергиев Посад — город с богатой историей и уникальным наследием, который часто называют культурной столицей Подмосковья.

В нём расположены крупные действующие предприятия, такие как машиностроительный, лакокрасочный, электромеханический, мебельный, химический заводы и другие. Также есть мясокомбинат, фабрика художественной резьбы, фабрика мороженого, кондитерская фабрика и другие предприятия. Это обеспечивает широкий выбор рабочих мест для жителей города, что является плюсом для тех, кто предпочитает жить и работать рядом с домом.

Уровень жизни в городе довольно высок. При хорошем социальном и экономическом развитии жильё на первичном и вторичном рынках находится на приемлемом уровне, что позволяет горожанам приобретать комфортное жильё без переплат за квадратный метр.

Фото: istockphoto / saiko3p

Пушкино

В 19 километрах от МКАД расположен город Пушкино.

Город окружён лесными массивами: Морозовским, Северным и Дендропарком, что положительно влияет на экологию.

Здесь работают более 10 школ и гимназий, детские сады и интернаты. Жители могут получить профессиональное образование в медицинских, музыкальных колледжах и Пушкинском лицее экономики, политики и права.

Местные предприятия и развлекательные объекты обеспечивают жителей рабочими местами.

Транспортная доступность города также на высоком уровне. Добраться до Москвы можно по Ярославскому шоссе, а также через федеральные трассы, такие как Москва — Архангельск. Жители активно используют Московско-Ярославскую железную дорогу.

Стоимость жилья в городе находится на приемлемом уровне, а строительство новых жилых комплексов подтверждает высокий спрос на недвижимость.

Фото: istockphoto / rogkoff

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#транспорт
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Замглавы Павловского Посада проверил ход капремонта дома в Филимонове
18 октября 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Ход капитального ремонта кровли многоквартирного дома в микрорайоне Филимоново, расположенного по адресу: 2-й переулок 1-го мая, 10, проверил в рамках пешего обхода территорий заместитель главы Павлово-Посадского округа по вопросам ЖКХ Александр Белоусов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В во время проверки работ по ремонту, а также благоустройству территории двора Александр Белоусов пообщался с местным жителями. Они попросили восстановить снегозадержатель на крыше дома №10 по 2-му переулку 1-го Мая.

«Обращение предал коллегам для рассмотрения и решения вопроса. Данный вопрос взят под личный контроль. С жителями свяжемся повторно и дадим ответ», — отметил Александр Белоусов.
В администрации округа напомнили, что пешие обходы территорий проводятся еженедельно.

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#павловский посад
#капремонт
#капитальный ремонт
#благоустройство
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Лантратова: Надо создать бесплатные военно-патриотические центры для молодёжи
18 октября 2024, 14:22

Фото: iStock/rarrarorro

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой создать бесплатные военно-патриотические центры для молодёжи по всей России.
Она пояснила, что сегодня в обществе существует запрос на отдых для детей, который будет совмещён с военно-патриотической подготовкой. Парламентарий привела в пример подмосковный центр «Авангард», который уже функционирует бесплатно только для детей из Москвы и Московской области.

«Остальные военно-патриотические центры для детского отдыха действуют на коммерческой основе, и позволить себе отдых там могут далеко не все семьи, особенно многодетные», — добавила в беседе с RT Лантратова.

Тем временем московские школьники одержали победу на II Всероссийском детском экологическом форуме для учеников 5-11 классов.

«Команда из 20 школьников из разных школ столицы и ученики Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма заняла первое место, став победителем форума. II Всероссийский детский экологический форум для учеников 5-11 классов прошёл в Челябинске», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы столичного департамента образования и науки.

Ранее сообщалось, что участие в экологических акциях по сбору вторсырья приняли во время прошедших каникул ребята из труппы театра «МаскаРад» серпуховского Центра внешкольной работы.

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#москва
#форум
#школьники
#ученики
#образование
#воспитание
#патриотизм
#россия
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На федеральном портале госуслуг заработало консультирование по карте «Стрелка»
18 октября 2024, 14:00

Фото: медиасток.рф

Получить консультацию по пользованию подмосковной транспортной картой «Стрелка» теперь можно на федеральном портале госуслуг, на все вопросы ответит цифровой помощник Робот Макс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Алгоритм работы цифрового помощника разработан с учетом наиболее популярных запросов пользователей. Проект призван повысить скорость обслуживания и сделать использование «Стрелки» еще более удобным», — отмечается в сообщении.
Чтобы получить консультацию Робота Макса, на нужно ввести в поисковой сайте госуслуг запрос со словами «карта «Стрелка». Цифровой консультант объяснит, где и как оформить «Стрелку», как с её помощью оплачивать проезд, что нужно для оформления льготы, где обменять неисправную карту на новую и пр.

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#минтранс мо
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#московская область
#подмосковье
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«Не секс, а блуд»: Врач рассказал о страшных последствиях женской менопаузы
Врач Канаев: у женщины во время менопаузы может развиться болезнь Альцгеймера
18 октября 2024, 13:51

Фото: istock/fizkes

Ежегодно 18 октября во многих странах отмечается Всемирный день менопаузы. Этот праздник был учрежден для того, чтобы повысить осведомленность женщин о важном жизненном этапе.
Врач гинеколог-эндокринолог Дмитрий Канаев в беседе с «Радио 1» сказал, что менопауза наступает в 48-51 год.

«Чем сильнее половая конституция, тем менопауза наступает позже. Сейчас, после ковида, очень резко помолодела менопауза. Раньше в 40-42 — это было нонсенс, а сейчас это нормальная история — постковидный синдром», — сообщил эксперт.

Он добавил, что сексуальная жизнь женщины резко сходит на нет во время менопаузы, что не является удивительным.
«Все женщины знают, что самые яркие оргазмы в период овуляции, когда идет мощный выброс эстрадиола. Если девушки говорят, что при овуляции нет либидо, то это похоть. Не секс, а блуд. Да, падает влечение, появляется сухость, дискомфортность и полное отсутствие желания», — поделился врач.

По его словам, назначение антидепрессантов никак не изменят ситуацию.
«Разводы, когда муж находит молодую любовницу, а жена может ему простить это следствие эстрогенного дефицита. И умные мужчины приводят своих женщин, говорят: "Она раньше была активная и отзывчивая, а сейчас ничего не хочет", и врач назначает терапию», — поделился специалист.

Дмитрий Канаев назвал осложнения, которые могут быть у женщины во время менопаузы.
«Старость со всеми вытекающими последствиями: болезнь Альцгеймера, депрессия, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, снижение уровня отношений с мужем», — перечислил собеседник.

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#депрессия
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Молодогвардейцы Мытищ провели рейд по устранению рекламы наркотиков
18 октября 2024, 13:28

Молодогвардейцы из Мытищ устраняют рекламу наркотиков (Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи)

Рейд по ликвидации незаконных рекламных объявлений по продаже наркотиков на зданиях и асфальте провели в Мытищах члены местного отделения «Молодой Гвардии Елиной России», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе рейда мытищинские молодогвардейцы осмотрели фасады жилых и нежилых зданий, остановки общественного транспорта, спортивные и детские площадки. По результатам осмотра они выявили и устранили незаконную рекламу наркотиков и психотропных веществ», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что такие профилактические рейды проводятся в округе регулярно, из главная задача — остановить распространение наркотиков. О появлении рекламы опасных веществ жителей просят сообщать на адрес: terbez@mytyshi.ru. В письме нужно указать точное место расположения рекламы, кроме того, желательно приложить фотографию рекламной надписи.

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#мытищи
#наркотики
#молодая гвардия
#рейд
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Культурно-просветительская акция «Тотальный диктант — 2025» пройдёт 5 апреля 2025 года
18 октября 2024, 13:26

Фото: istockphoto / Professor25

Фонд языковой культуры граждан «Тотальный диктант» и Фонд президентских грантов организуют акцию «Тотальный диктант — 2025» в Центральном федеральном округе 5 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба администрации президента ​Российской Федерации.
Ежегодная культурно-просветительская акция направлена на повышение уровня грамотности населения и развитие интереса к русскому языку.

Инициатива осуществляется добровольцами и партнёрами, а также спонсорами и грантодателями.

Тотальный диктант — это праздник грамотности для тех, кто стремится, умеет и любит писать на русском языке без ошибок. Он олицетворяет искреннюю любовь к языку и грамотность, лёгкую ностальгию по школьным диктантам и, конечно же, энтузиазм всех участников акции, будь то организаторы, проверяющие или те, кто пишет сам.

Первый Тотальный диктант был проведён 11 марта 2004 года в Новосибирском государственном университете студентами творческого объединения «Глум-клуб».

Более подробная информация об акции «Тотальный диктант — 2025» доступна на сайте www.totaldict.ru.

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#русский язык
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В Красноярске учитель-квадробер проводил необычные физминутки для старшеклассников
SHOT: Учитель-квадробер из Красноярска пародировал животных перед учениками
18 октября 2024, 13:08

Фото: iStock/ shironosov

Школьный учитель физики из Красноярска пародировал животных на уроках, из-за чего его прозвали квадробером. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Виктор Касьянов около года преподавал физику старшеклассникам в школе. Учитель нашел нестандартный подход к обучению — во время уроков он читал рэп, изображал заячьи прыжки и гавкал как собака.

По интернету разлетелись видео с уроков Касьянова. Именно тогда большое количество людей узнало о необычном учителе. Сами же ученики школы положительно отзывались о Викторе или же «Докторе Панадоле». Так старшеклассники прозвали Касьянова. Его физминутки поднимали ребятам настроение и помогали ненадолго отвлечься от учебы.

Сейчас учитель-квадробер уже не работает в школе. В октябре он уволился по собственному желанию и стал частным репетитором.

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