В Павловском Посаде проводят акции в рамках Дня белой трости

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Различные мероприятия, направленные на повышение безопасности пешеходов с ограниченными возможностями здоровья, проводят сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа, акции приурочены в Международному дню белой трости — символа слабовидящих людей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Кроме того, были проведены беседы с пешеходами: им рассказали, что нужно проявлять внимание к незрячим участникам дорожного движения.«17 октября сотрудники ГАИ вместе со школьными активистами провели акцию в поддержку незрячих пешеходов. Школьники нарисовали плакаты, призывающие водителей быть внимательнее к людям с ОВЗ и пропускать через дорогу тех, кто подаёт сигнал белой тростью, даже вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.
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