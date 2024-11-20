Путин подарил зоопарку в КНДР более 70 животных, включая льва, медведей и яков

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Президент России Владимир Путин передал в дар Пхеньянскому зоопарку более 70 животных, включая льва, двух бурых медведей, двух яков и птиц. Об этом сообщает Минприроды РФ. Зверей из Московского зоопарка доставили самолетом в КНДР.
«Африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов, сорок уток-мандаринок теперь будут жить в северокорейском зоопарке», — сказано в пресс-релизе министерства.В материале указывается, что Москва впервые подарила Пхеньяна млекопитающих — львицу, медведей и яков. Сейчас всех животных поместили в карантин, ожидая, когда они акклиматизируются к окружающей среде. После этого всех переместят в вольеры Центрального зоопарка северокорейской столицы.
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