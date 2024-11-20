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Путин подарил зоопарку в КНДР более 70 животных, включая льва, медведей и яков

Фото: iStock/Seyms

Фото: iStock/Seyms

Президент России Владимир Путин передал в дар Пхеньянскому зоопарку более 70 животных, включая льва, двух бурых медведей, двух яков и птиц. Об этом сообщает Минприроды РФ. Зверей из Московского зоопарка доставили самолетом в КНДР.


«Африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов, сорок уток-мандаринок теперь будут жить в северокорейском зоопарке», — сказано в пресс-релизе министерства.
В материале указывается, что Москва впервые подарила Пхеньяна млекопитающих — львицу, медведей и яков. Сейчас всех животных поместили в карантин, ожидая, когда они акклиматизируются к окружающей среде. После этого всех переместят в вольеры Центрального зоопарка северокорейской столицы.

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#животные
Липецкий губернатор заявил о неприязни к мигрантам
Губернатор Липецкой области Артамонов заявил о своей неприязни к мигрантам
20 ноября 2024, 15:20

Игорь Артамонов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил негативное отношение как к легальным, так и к нелегальным мигрантам. Об этом сообщает Telegram-канал «Площадь».
По словам главы региона, есть заметная разница между легальными мигрантами и теми, кто находится в стране нелегально. Артамонов отметил, что в целом ни те, ни другие не вызывают у него одобрения.

Губернатор добавил, что привлечение мигрантов становится необходимостью для развития Липецкой области, поскольку регион, согласно его мнению, испытывает острую потребность в иностранных рабочих.

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#мигранты
#липецкая область
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Назван самый выгодный для покупки дачи месяц
Депутат Чаплин рекомендовал покупать дачу в ноябре
20 ноября 2024, 15:13

Фото: iStock/Prasith_To

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что наиболее выгодным для покупки дачи месяцем является ноябрь, поскольку в это время продавцы такой недвижимости чаще всего идут на уступки.
«Осень, и особенно поздняя, — это время, когда активность на рынке дач заметно снижается. Продавцы, не успевшие реализовать свои участки в течение теплого сезона, могут стать более уступчивыми в ноябре. Это предоставляет покупателям шанс на выгодную сделку», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Однако, отметил он, здесь есть и минусы, поскольку покупка дачи в позднюю осень вряд ли позволит использовать участок по назначению до весны.

Ранее Никита Чаплин заявлял, что дачный дом необходимо подготовить к холодному сезону, проверив всё оборудование дома.

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#дома
#покупка
#недвижимость
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В Подмосковье вырос спрос на свежую рыбу
20 ноября 2024, 15:05

Рыба является одним из самых полезных продуктов для здоровья. Она содержит много белка, жиров, витаминов и минералов, укрепляет иммунную систему, снижает уровень холестерина и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря высокому содержанию магния, кальция и фолиевой кислоты, рыба считается идеальным продуктом для поддержания здоровья мозга и костей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В октябре жители Московской области стали чаще покупать свежую или замороженную рыбу разных видов, таких как карп, форель, окунь, минтай, треска, мойва и путассу.

Спрос на свежую рыбу в регионе увеличился на 29,3% по сравнению с сентябрём 2024 года. Кроме того, вырос спрос на сельдь, увеличившись на 20%.

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#подмосковье
#спрос
#рыба
#минсельхозпрод мо
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В Подмосковье перекроют путепровод, соединяющий трассы М-8 и А-107
20 ноября 2024, 14:57

Фото: istockphoto.com/ANGHI

Движение по путепроводу, который соединяет федеральные трассы М-8 «Холмогоры» и А-107 «Московское малое кольцо», перекроют с 20 ноября до 30 декабря в связи с реконструкцией, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центравтомагистраль.
«Реконструкция будет проводиться на участке трассы М-8 «Холмогоры» с 35 по 47 километр, в связи с этим будет закрыто движение на путепроводе на 46-м километре трассы — в Пушкинском городском округе. Указанный путепровод соединяет Ярославское шоссе и Малое московское кольцо», — говорится в сообщении.
На время работ движение транспорта будет организовано по временной схеме и через транспортную развязку трассы М-8 и ЦКАД.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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#минтранс мо
#пушкинский округ
#трассы
#путепровод
#ремонт дорог
#перекрытие
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В Раменском городском округе отпразднуют День матери
20 ноября 2024, 14:52

Фото: istockphoto / InspirationGP

Программа мероприятий, подготовленная Раменским городским парком для посетителей, предлагает разнообразные активности, которые позволят получить незабываемые впечатления и весело провести время всей семьёй, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С 14:00 до 18:00 гости могут сделать фотографии в яркой фотозоне, запечатлеть моменты и создать яркие воспоминания о празднике.

С 14:00 до 17:00 можно посетить уютный маркет «Шапку надень», где атмосфера домашнего уюта позволит приобрести тёплые и уютные подарки ручной работы от местных мастеров. Здесь посетители найдут всё, чтобы порадовать своих родных и близких.

С 15:00 до 17:00 проводятся творческие мастер-классы «Подарки для мамы», где под руководством опытных преподавателей участники создают оригинальные подарки своими руками.

С 15:30 до 16:15 можно присоединиться к детской анимационной программе, где зажигательные аниматоры устраивают шоу для самых маленьких гостей праздника.

С 16:15 до 17:00 проходит концертная программа, где талантливые артисты дарят гостям море положительных эмоций и хорошего настроения.

С 17:00 до 18:00 можно танцевать на праздничных танцах «Танцуют все», где зажигательные хиты разных времён гарантируют смех и отличное настроение всем посетителям.

Возрастное ограничение мероприятий — 6 .

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#раменский городской округ
#день матери
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В Афганистане отец продал 9-летнюю дочь 54-летнему мужчине за 2,2 тысячи долларов
20 ноября 2024, 14:51

Фото: iStock/MivPiv

В Афганистане отец продал свою девятилетнюю дочь 54-летнему мужчине за 2200$. Сюжет об этом выпустил телеканал CNN.
Телеканал показал один день афганской семьи, когда отец продал свою девятилетнюю дочь 54-летнему мужчине. Человек прямо на камеру отдал отцу 2200 долларов. Тот поблагодарил его и попросил «заботиться о девочке и не бить ее». После этого ребенка вывели из отчего дома, несмотря на ее сопротивление. Ранее Германия, Австралия, Канада и Нидерланды собрались подавать иски против правящего в Афганистане движения «Талибан»*. Это произойдёт в том случае, если правительство талибов* не предпримет никаких шагов по искоренению дискриминации в отношении женщин в стране.

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#отец
#дома
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Волонтёрский проект «Гжельский волшебник» выиграл конкурс «Система добрых дел»
20 ноября 2024, 14:35

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Проект «Гжельский волшебник» от туристической команды Объединения «Гжель» стал одним из победителей конкурса социальных инициатив «Система добрых дел — 2024» и получит финансовую и методическую поддержку для его реализации, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Проект «Гжельский волшебник» заключается в том, что волонтёры проводят выездные мастер-классы по лепке и формовке из гжельской глины для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в социальных учреждениях Раменского округа: Удельнинской школе-интернате для обучающихся с ОВЗ, Юровской школе-интернате, а также в Добром доме «Раменский», — говорится в сообщении.
Во время занятий волонтёры будут рассказывать ребятам об истории народного художественного творчества. Кроме того, дети смогут бесплатно посетить Объединение «Гжель», осмотреть экспозицию местного музея и попробовать себя в росписи кобальтом.

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#раменский городской округ
#раменское
#гжель
#волонтеры
#проект
#конкурс
#дети с инвалидностью
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Для школьников посёлка Ильинское провели открытый урок о подвиге 28 панфиловцев
20 ноября 2024, 14:17

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Открытый урок, посвящённый подвигу 28 панфиловцев, провели для учеников Ильинской школы №25, участие в мероприятии приняли представители Раменского Совета ветеранов, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Советские воины всех национальностей защитили свою родину. Совсем недавно в Волоколамске произошёл слет, куда приехали ветераны Великой Отечественной войны со всей страны. Взяли землю из окопов, положили её в капсулы и повезли в те республики, откуда были 28 панфиловцев», — рассказала председатель Раменского городского Совета ветеранов Надежда Желтухина.
Отмечается, что в Ильинской школе №25 создан музей «Опалённая юность», посвящённый десятиклассникам, которые добровольцами ушли на фронт в 1941 году.

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#раменское
#раменский городской округ
#школа
#патриотизм
#великая отечественная война
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В Подмосковье расширили участок трассы М-7 «Волга»
20 ноября 2024, 13:56

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Трёхкилометровый участок федеральной трассы М-7 «Волга» расширили в центре подмосковного Ногинска, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Завершён капитальный ремонт участка Горьковского шоссе с 57 по 60 км, дорога входит в состав федеральной трассы М-7 «Волга». В ходе ремонта шоссе расширили с четырёх до шести полос, разделили встречные потоки транспорта осевым барьерным ограждением и обустроили уличное освещение, для чего было установлено 115 фонарных столбов со светодиодными светильниками», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что для безопасности пешеходов были обустроены тротуары.

Благодаря проведённому ремонту увеличена пропускная способность дороги и улучшена транспортная обстановка в районе.

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#трасса м7
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