Путин подарил зоопарку в КНДР более 70 животных, включая льва, медведей и яков

«Реконструкция будет проводиться на участке трассы М-8 «Холмогоры» с 35 по 47 километр, в связи с этим будет закрыто движение на путепроводе на 46-м километре трассы — в Пушкинском городском округе. Указанный путепровод соединяет Ярославское шоссе и Малое московское кольцо», — говорится в сообщении.

