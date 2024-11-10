Глава разведки Франции Лернер посетил Киев для обсуждения военных сил РФ и КНДР

На Украине родители стараются вывезти своих дочерей школьного возраста за границу из-за слухов о возможной мобилизации женщин как в ряды ВСУ, так и на тыловые работы. Об этом заявил директор одной из дистанционных школ Владимир Страшко в беседе с УНИАН. По его словам, раньше подобная тенденция касалась больше юношей.