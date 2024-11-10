Глава разведки Франции Лернер посетил Киев для обсуждения военных сил РФ и КНДР

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Глава внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер посетил Киев. В столице Украины он обсуждал с коллегами Вооружённые силы РФ и военных Северной Кореи.
Об этом пишет французская газета Le Mond со ссылкой на неназванный дипломатический источник. В публикации уточнялось, что поездка состоялась 4-5 ноября. Других подробностей визита главы французской разведки в Киев газета не приводит.
Ранее Белый дом выразил обеспокоенность по поводу якобы подготовки северокорейских военных к участию в украинском конфликте на стороне России. Однако официальный представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер признал, что у военного ведомства нет данных, подтверждающих информацию СМИ о якобы участии военнослужащих из КНДР в боевых действиях.
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Александр Бойцов