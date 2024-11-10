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Глава разведки Франции Лернер посетил Киев для обсуждения военных сил РФ и КНДР

Фото: istockphoto/znm

Фото: istockphoto/znm

Глава внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер посетил Киев. В столице Украины он обсуждал с коллегами Вооружённые силы РФ и военных Северной Кореи.


Об этом пишет французская газета Le Mond со ссылкой на неназванный дипломатический источник. В публикации уточнялось, что поездка состоялась 4-5 ноября. Других подробностей визита главы французской разведки в Киев газета не приводит.

Ранее Белый дом выразил обеспокоенность по поводу якобы подготовки северокорейских военных к участию в украинском конфликте на стороне России. Однако официальный представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер признал, что у военного ведомства нет данных, подтверждающих информацию СМИ о якобы участии военнослужащих из КНДР в боевых действиях.

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ВС РФ полностью контролируют бывший пионерлагерь «Дружба» в Часовом Яре
10 ноября 2024, 05:55

Фото: iStock/zim286

ВС РФ полностью контролируют бывший пионерлагерь «Дружба» в Часовом Яре в ДНР. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча в беседе с ТАСС. По его словам, сейчас российские военные продолжают наступательные действия в городе, в том числе активно атакуют в лесном массиве близ лагеря.
«Так, по северному флангу наступают силы 200-й бригады, совместно с бойцами батальона «Восток». Они активно атакуют в лесном массиве у бывшего пионерлагеря «Дружба», который полностью на данный момент находится под контролем ВС РФ», — рассказал Чукча.
Военный также отметил, что к микрорайону в центре Часова Яра, известному как цитадель, все ближе подступают десантники 98-й дивизии ВДВ. Вопреки тяжелым условиям боев в городской застройке, инициатива находится на их стороне.
«Бойцы воздушно-десантных войск владеют инициативой, каждый день освобождая дома и улицы этого когда-то мирного города», — добавил он.
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В Киеве прогремел взрыв
«Пятый»: в Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
10 ноября 2024, 02:17

Фото: iStock/aapsky

В Киеве этой ночью, 10 ноября, прогремел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Пятый» в своем телеграм-канале.
«В Киеве было слышно взрыв», — говорится в сообщении.
По информации украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Киевской области объявили накануне, в 22:54. Сирены в украинской столице работают с 23:07.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что киевские власти скрывают реальные потери, понесенные в результате удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. По его словам, после атаки к месту прибыли около 50 карет скорой помощи, а по официальным данным на заводе погибло шесть человек, ранения получили 22.

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Сырский пожаловался главкому НАТО на северокорейских военных
Главком ВСУ Сырский сообщил главкому НАТО Каволи о военных из КНДР на фронте
10 ноября 2024, 01:58

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил главкому НАТО в Европе Кристоферу Каволи о якобы готовящихся к атаке солдатах из КНДР. Об этом в своих соцсетях заявляет Генштаб ВСУ. По словам Сырского, о присутствии северокорейских военных на стороне России «имеются многочисленные данные».
Главком ВСУ также пожаловался на обстановку на линии фронта, назвав ее сложной.
«Провел очередной телефонный разговор с командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению», — написал Сырский на своей странице.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который был заключен 19 июня в Пхеньяне. Соответствующий документ появился на официальном портале опубликования правовых актов. Данный договор, как отмечалось, основан на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела и будет способствовать установлению справедливого многополярного миропорядка.

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#сво
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На Украине вывозят школьниц за границу из-за слухов о мобилизации женщин
10 ноября 2024, 00:45

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

На Украине родители стараются вывезти своих дочерей школьного возраста за границу из-за слухов о возможной мобилизации женщин как в ряды ВСУ, так и на тыловые работы. Об этом заявил директор одной из дистанционных школ Владимир Страшко в беседе с УНИАН. По его словам, раньше подобная тенденция касалась больше юношей.
«Раньше эта история была более характерна для ребят, чтобы избежать мобилизации и уехать до 18 лет. Но сейчас сюда начали выдаваться и девушки, что является нетипичным трендом. То есть даже родители девушек начинают их вывозить, чтобы они учились где-то там», — рассказал он.
Во время интервью Страшко напомнили о дискуссиях про снижение мобилизационного возраста и слухи о «возможном введении мобилизации женщин на Украине», а после спросили, влияет ли это на отправку детей за границу.
«Да, безусловно, это является одним из факторов для родителей выбирать своим детям образование за рубежом», — подчеркнул директор.
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Порошенко* раскрыл ключевую ошибку ВСУ
09 ноября 2024, 20:59

Пётр Порошенко (Фото: riamediabank/Стрингер)

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в начале конфликта Вооружённые силы Украины не занимались строительством укреплений, в то время как российская армия активно формировала «линии Суровикина».
«Досадно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021 года, когда они в один голос говорили: «Ройте окопы, стройте фортификации!» (...) Они [Россия] окапывались — а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы», — сказал бывший президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что в 2023 году он предложил построить оборонительные линии, но его инициативу отклонили. Экс-президент приобрел 12 новых экскаваторов для усиления обороны страны и посоветовал правительству Украины возвести фортификационные сооружения в стратегически важных районах фронта.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#украина
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Боец ВС РФ три недели в одиночку оборонял опорник, питаясь только луком
09 ноября 2024, 20:37

Фото: istockphoto.com/ru/Dmitry Belyaev

Боец ВС РФ не позволил подразделениям противника занять опорный пункт, в одиночку дав отпор ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Дагестанский военный Закарья остался на позиции один. Связь с сослуживцами прервалась после шквального вражеского огня.

Уточняется, что мужчина на протяжении трех недель отражал атаки украинских боевиков, питаясь лишь луком. Достать другую еду и воду было невозможно.

Согласно информации источника, российского военного обнаружили с помощью дрона, после чего была осуществлена его эвакуация. В настоящее время солдат находится под наблюдением медиков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Перерезал на две части»: Стало известно, что произошло в зоне СВО
Стариков: российские войска разделили Купянское направление на две части
09 ноября 2024, 19:05

Фото: istockphoto.com/ru/IherPhoto

ВС РФ разделили Купянское направление пополам. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
Стариков назвал обстановку на данном направлении тяжелой. По его словам, на Южнодонецком, Кураховском и Покровском направлениях украинские войска столкнулись с тактическим кризисом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#боеприпасы
#всу
#вс рф
#спецоперация
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Глава Пентагона отказал Украине в приоритетной поставке ракет ATACMS
WSJ: Остин отказал Зеленскому в поставке систем ATACMS в обход других заказчиков
09 ноября 2024, 15:09

Фото: iStock/Austin Nooe

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника украинского правительства.
По словам одного из западных чиновников, Остин ответил Зеленскому, что разрыв давних соглашений с другими клиентами насчет поставок ATACMS превратился бы в большую проблему. глава Пентагона также сообщил предводителю киевского режима, что тот просит слишком много, когда требует от Соединенных Штатов нарушить давние соглашения с другими заказчиками.

В середине прошлого месяца Остин отметил, что Киев не сможет достать ракетами ATACMS до баз ВКС РФ, так как последняя уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости.

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#боеприпасы
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#рф
#владимир зеленский
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Минобороны: Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области
09 ноября 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Российские военные успешно отразили семь контратак подразделений Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области. В боевых столкновениях участвовали военнослужащие войсковой группировки «Север».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что попытки контратакующих действий противник пытался предпринять в районах населённых пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка. Кроме того, части ВС РФ сорвали атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Зелёный Шлях и Старая Сорочина.

В ходе неудачных контратак противник потерял на этом направлении до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты (БМП), бронированный автомобиль и грузовик.

Бойцы группировки войск «Север» продолжили наступательные действия и нанесли украинским частям огневое поражение в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.

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