Ратифицирован договор о партнерстве России и КНДР

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Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой».
19 июня — во время визита Путина в Пхеньян главами государств был договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и КНДР. Данный документ стал заменой подписанного в феврале 2000 года базового Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами.
Согласно договору страны обязуются оказывать военную и иную помощь в случае вооруженного нападения в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Кроме того, подписанный документ закрепляет сотрудничество между странами по большому количеству вопросов, включая социальную сферу, экономику, торговлю, науку, культуру и другие области.
После обмена ратификационными грамотами договор вступит в силу и будет действовать бессрочно.
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«Договором предусматривается, что Стороны на постоянной основе поддерживают и развивают с учётом законодательства своих государств и их международных обязательств отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, а также стремятся к установлению глобальной стратегической стабильности и справедливой многополярной международной системы», — пишет kremlin.ru
Согласно договору страны обязуются оказывать военную и иную помощь в случае вооруженного нападения в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Кроме того, подписанный документ закрепляет сотрудничество между странами по большому количеству вопросов, включая социальную сферу, экономику, торговлю, науку, культуру и другие области.
После обмена ратификационными грамотами договор вступит в силу и будет действовать бессрочно.
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Елена Генералова