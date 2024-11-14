КНДР могла передать России дальнобойные артиллерийские системы M1989 Koksan

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КНДР могла передать России свои «Царь-пушки» — дальнобойные артиллерийские системы M1989 Koksan. Фото перевозки таких орудий по территории РФ публикует Telegram-канал «Военкоры русской Весны».
«КНДР могла передать России свои «Царь-пушки» — дальнобойные артиллерийские системы M1989 Koksan», — говорится в сообщении.
По данным военкоров, система оснащена 170-мм орудием. Обычными снарядами M1989 Koksan может стрелять на расстояние до 40 км, а боеприпасами активно-реактивного типа – до 60 км.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз бездоказательно заявил, что военные из КНДР якобы уже «буквально участвуют в боях против ВСУ». Он также пригрозил «жёстким ответом».
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