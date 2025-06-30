Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории
Минобрнауки перенесло срок введения ЕГЭ по истории
Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев откладывается на два года, чтобы обеспечить плавный переход, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Президент России Владимир Путин также поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для гуманитариев. Отмечается, что экзамен планируют ввести постепенно и дать школьникам время на подготовку.
«Мы должны сейчас — в этом году, до конца года точно сказать, что будет в 2027 году. Поэтому мы сделаем плавный переход, это пока обсуждается, но точно мы не поставим в последний момент, не шокируем учеников школ и их родителей», — сказал Афанасьев.