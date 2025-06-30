Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории

30 июня 2025, 19:13

Минобрнауки перенесло срок введения ЕГЭ по истории

Фото: iStock / Ritthichai

Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев откладывается на два года, чтобы обеспечить плавный переход, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.





Президент России Владимир Путин также поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для гуманитариев. Отмечается, что экзамен планируют ввести постепенно и дать школьникам время на подготовку.





«Мы должны сейчас — в этом году, до конца года точно сказать, что будет в 2027 году. Поэтому мы сделаем плавный переход, это пока обсуждается, но точно мы не поставим в последний момент, не шокируем учеников школ и их родителей», — сказал Афанасьев.