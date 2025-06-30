Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории

Минобрнауки перенесло срок введения ЕГЭ по истории
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Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев откладывается на два года, чтобы обеспечить плавный переход, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.



Президент России Владимир Путин также поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для гуманитариев. Отмечается, что экзамен планируют ввести постепенно и дать школьникам время на подготовку.

«Мы должны сейчас — в этом году, до конца года точно сказать, что будет в 2027 году. Поэтому мы сделаем плавный переход, это пока обсуждается, но точно мы не поставим в последний момент, не шокируем учеников школ и их родителей», — сказал Афанасьев.
Виктория Иванченко

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