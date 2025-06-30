56 одиннадцатиклассников ступинской школы №9 стали героями выпускного вечера

30 июня 2025, 12:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

56 одиннадцатиклассников пришли на выпускной вечер в ступинской школе №9. Главными героями торжества в том числе стали 30 медалистов и три стобалльника, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





На торжественной линейке звучали поздравления выпускникам, слова благодарности в адрес учителей и родителей. Среди выпускников – победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов и соревнований. Гордостью школы стали Анна Астахова, Варвара Рубашкина и Мария Молчанова, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов.

«Окончание школы – радостный и грустный день одновременно. За плечами школьные дни, уроки и экзамены, впереди – большая дорога под названием «взрослая жизнь», полная открытий и возможностей. Пусть ваше путешествие будет ярким и полным вдохновляющих событий. Творите добро, живите с удовольствием, идите вперед уверенно и свободно», – напутствовала выпускников начальник управления образования Елена Казакова.