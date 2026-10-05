Более 400 подмосковных учителей купили квартиры по соципотеке
В Московской области действует комплекс мер поддержки педагогов. Он включает различные выплаты, а также помощь в покупке своего жилья. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного отделения «Единой России».
В частности, за последние пять лет по программе «Соципотека» квартиры приобрели более 400 учителей региона, рассказал вице-спикер Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов.
«Социальная ипотека» остаётся одной из самых востребованных мер поддержки. Согласно её правилам, регион в течение десяти лет выплачивает основную сумму долга, а специалист платит только проценты по кредиту», — пояснил Рожнов.Одной из участниц программы стала учительница начальных классов в Менделеевской школе Солнечногорска Зоя Леонова. Она смогла купить трёхкомнатную квартиру.
«Когда мне сказали, что я стала участницей, расплакалась прямо на рабочем месте. Двадцать лет педагогического стажа, и вот у меня наконец-то появляется свой собственный угол. Теперь каждое утро я иду в школу с чувством огромной благодарности», — сказала Леонова.В число мер поддержки педагогов в Московской области входят также единовременная выплата миллиона рублей за работу в сельской школе, выплаты молодым специалистам, компенсация за аренду жилья и пр.
Развитие социальной инфраструктуры Подмосковья ведётся в рамках реализации Народной программе партии ««Единая Россия». В частности, за последние пять лет в регионе построили и отремонтировали более 450 школ. Это самый большой показатель в стране.