Губернатор Развожаев доложил Путину о развитии Севастополя за год

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин принял губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития региона за 2023 год. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Развожаев рассказал Путину об итогах социально-экономического развития города за минувший год. Так, по итогам года Севастополь «выходит на бюджет 86,3 миллиарда рублей».
Глава региона выделил в докладе и прирост населения. По его словам, на сегодняшний день в городе зарегистрированы 561 тысяча человек.
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«Это, конечно, преимущественно безвозмездные федеральные поступления, это наша федеральная целевая программа, это помощь от правительства Москвы. Но при этом собственные доходы бюджета, Владимир Владимирович, обратите внимание, в этом году – 27,8 миллиарда рублей. Если сравнить с 2020 годом, это 67,5 процента прирост. То есть мы фактически выходим уже на удвоение бюджета за последние три года», — доложил губернатор.
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Екатерина Шмакова