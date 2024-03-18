Путин поделился впечатлениями от смерти Навального

Фото: сайт Кремля
Президент Владимир Путин охарактеризовал смерть Алексея Навального* как печальное событие, передает Lenta.ru.
«У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни, а разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно», – отметил Путин.
Глава государства также заявил, что ранее согласился обменять Навального* на одного из западных заключенных.
Согласно заявлениям директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, оппозиционер умер своей собственной смертью в результате оторвавшегося тромба.
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Александр Климов