ЦИК обработал 91 процент всех протоколов, отрыв Путина составляет больше 80%

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Отрыв действующего президента России Владимира Путина от других кандидатов на президентских выборах составляет свыше 80 процентов голосов — таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. После обработки 91,00% всех избирательных протоколов Путин набирает 87,21 процент голосов россиян, принявших участие в выборах.
Николай Харитонов, кандидат от КПРФ, пока получил 4,29% голосов. Представитель коммунистов, таким образом, слегка упрочил свое второе место в предвыборной гонке. Третье место сейчас занимает Владислав Даванков от «Новых людей», за него проголосовали 3,93% принимавших участие в голосовании россиян. Представитель ЛДПР Леонид Слуцкий набрал 3,17% — приблизительно такая же цифра была у него и после обработки 80 процентов протоколов.
Число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина превысило 58 млн человек. Это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года, сообщает РБК. За нынешнего главу государства уже отдали свой голос как минимум 58 213 337 граждан нашей страны.
В частности, как пишет РИА Новости, после обработки всех 100% протоколов Владимир Путин уверенно побеждает в Коми, Туве, Приморье, ЕАО, Псковской, Ярославской, Кемеровской, Иркутской, Томской и Владимирской областях, Республике Алтай, а также Чеченской Республике. В последней президент России набрал 98,99 процентов голосов избирателей.
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Число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина превысило 58 млн человек. Это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года, сообщает РБК. За нынешнего главу государства уже отдали свой голос как минимум 58 213 337 граждан нашей страны.
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