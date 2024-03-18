Путин рассказал об оставшихся после распада СССР специалистах по борьбе с Россией

Фото: iStock/oxinoxi
После распада Советского Союза было много специалистов, которые ничего не могли делать, кроме как бороться с Советским Союзом, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
По его словам, с тех пор эти люди стали противниками России, которые десятилетиями работали против страны.
В то же время он признал, что «там не совсем тупые люди сидят».
Ранее Владимир Путин заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР.
Читайте также:
Путин допустил создание «санитарной зоны» в приграничье с Украиной
Путин: Тайвань — неотъемлемая часть КНР
Путин озвучил главную задачу после выборов
«Вот они свое политическое руководство, общественность своих стран начали убеждать в том, что нужно дальше и дальше добивать Россию, таким образом, чтобы и самим не остаться без работы», – рассказал российский лидер. При этом он признал, что «там не совсем тупые люди сидят», – рассказал российский лидер.
Ранее Владимир Путин заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР.
Читайте также:
Путин допустил создание «санитарной зоны» в приграничье с Украиной
Путин: Тайвань — неотъемлемая часть КНР
Путин озвучил главную задачу после выборов
Александр Климов