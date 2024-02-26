Путин подписал указ о создании Московского и Ленинградского военных округов

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, следует из указа. Документ вступит в законную силу 1 марта 2024 года.
Президент включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ. Северный флот в свою очередь лишился статуса межвидового стратегического территориального объединения.
Западного военного округа больше не будет, на его месте создают Ленинградский и Московский округа. О необходимости создания двух новых военных округов ранее сообщал министр обороны Сергей Шойгу.
Всем профильным ведомствам глава государства поручил внести соответствующие корректировки в нормативные документы. Распоряжение должно быть выполнено в течение ближайших месяцев.
Прежде президент России подписал закон, которые наделяет российских граждан правом на самозапрет на выдачу кредитов. Такая мера позволит обезопасить граждан от мошенников, которые оформляют займы онлайн на других лиц, уверены законодатели.
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Западного военного округа больше не будет, на его месте создают Ленинградский и Московский округа. О необходимости создания двух новых военных округов ранее сообщал министр обороны Сергей Шойгу.
Прежде президент России подписал закон, которые наделяет российских граждан правом на самозапрет на выдачу кредитов. Такая мера позволит обезопасить граждан от мошенников, которые оформляют займы онлайн на других лиц, уверены законодатели.
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Анастасия Хохлова