Путин подписал указ о создании оргкомитета национального центра «Россия»

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Указ «Об Организационном комитете Национального центра «Россия» подписал президент России Владимир Путин, комитет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Целями создания комитета в указе названы: демонстрация достижений России, укрепление национальной идентичности, использование положительного опыта развития регионов РФ, формирование чувства гордости за страну, а также развитие профессиональных навыков у детей и молодёжи и сохранение наследия международной выставки-форума «Россия».
Оргкомитет будет утверждать план мероприятий национального центра «Россия», обеспечивать координацию организаций и органов власти, принимающих участие в деятельности центра, а также утверждать у президента проводимые центром международные мероприятия с участием высших лиц иностранных государств.
Основой для создания Национального центра стала форум-выставка «Россия», проходившая на территории ВДНХ с ноября 2023 года по июль 2024 года
Читайте также:
«Дела США – не главная забота Путина»: Песков о высказывании про Камалу Харрис
Обстановка в Курской области, встреча с Дуровым, выборы в США: главные заявления Владимира Путина
Украиной правят «инопланетяне», заявил Путин
Лев Каштанов