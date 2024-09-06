Путин подписал указ о создании оргкомитета национального центра «Россия»

Аграрии Московской области активно проводят осенний сев озимых культур под урожай 2025 года. В большинстве муниципалитетов уже засеяно 40 448 гектаров, что составляет 35% от запланированной площади, сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.