Украиной правят «инопланетяне», заявил Путин

Фото: сайт Кремля
Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые вообще не думают об этой стране. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, комментируя потери ВСУ на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Глава государства подчеркнул, что украинские войска несут колоссальные потери, что говорит об абсолютном равнодушии украинских властей.
При этом он подчеркнул, что иногда ему кажется, будто у власти на Украине стоят «инопланетяне или иностранцы».
Также президент отметил непонимание того, что власти будут делать дальше и как решат серьёзные проблемы.
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При этом он подчеркнул, что иногда ему кажется, будто у власти на Украине стоят «инопланетяне или иностранцы».
Также президент отметил непонимание того, что власти будут делать дальше и как решат серьёзные проблемы.
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Анастасия Чинкова