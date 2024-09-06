«Дела США – не главная забота Путина»: Песков о высказывании про Камалу Харрис

Фото: kremlin.ru
Дела США не находятся в приоритете у президента России Владимира Путина, главное для него – забота о гражданах РФ. Об этом 6 сентября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о высказываниях президента по Камалу Харрис.
Владимир Путин на ВЭФ отметил хорошее настроение кандидата в президенты Харрис за ее «заразительный смех». Глава государства пошутил, что в случае победы на выборах Харррис откажется от санкционной политики Запада, раз «у нее все так хорошо».
«Американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента, для него главное – это наша страна, наши люди, наши граждане и забота о них», – передает слова Пескова ТАСС.
Ранее на шутку Путина о конкуренте на выборах высказался претендент на должность президента США Дональд Трамп, который так и не понял «оскорбили его этим или оказали услугу». Белый дом в свою очередь попросил Владимира Путина перестать говорить о выборах президента США.
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«Американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента, для него главное – это наша страна, наши люди, наши граждане и забота о них», – передает слова Пескова ТАСС.
Ранее на шутку Путина о конкуренте на выборах высказался претендент на должность президента США Дональд Трамп, который так и не понял «оскорбили его этим или оказали услугу». Белый дом в свою очередь попросил Владимира Путина перестать говорить о выборах президента США.
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Лия Мурадьян