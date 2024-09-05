Обстановка в Курской области, встреча с Дуровым, выборы в США: главные заявления Владимира Путина

Фото: сайт Кремля
Нападение украинских войск на Курскую область привело к значительным потерям, которые могут привести к утрате боеспособности Киева. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума 2024 года. Он также отметил, что ВС РФ стремятся к полному истощению военного потенциала украинских вооруженных сил и на сегодняшний день защита Донбасса является приоритетной целью СВО. О мирных переговорах с Украиной, встрече с Павлом Дуровым, выборах в США и ряде других заявлений президента расскажет редакция «Радио 1».
Путин о ситуации в Курской области
Фото: сайт Кремля
Атаки на Курскую область уже нанесли значительный урон ВСУ, что позволит истощить военный потенциал Украины и ее армии, заявил Владимир Путин. Он акцентировал внимание на том, что Россия нацелена именно на снижение боеспособности украинских вооруженных сил. По словам российского президента, задача украинских сил в Курской области заключалась в том, чтобы создать панику среди руководства российской армии и заставить его перебрасывать войска с важнейших направлений, что тормозило бы продвижение на фронтах специальной военной операции, особенно в Донбассе, который является приоритетной целью для Вооруженных Сил РФ.
«У противника это удалось? Нет, ничего не вышло», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме.
Он отметил, что российские войска стабилизировали обстановку и постепенно вытесняют противника с приграничных зон.
«Священный долг армии — сделать все возможное для того, чтобы вытеснить противника с этих территорий (Курской области – прим.ред) и надежно охранять наших людей», — подчеркнул Путин, добавив, что вся страна должна поддержать тех, кто оказался в зоне конфликта.
Президент также отметил, что украинские силы ослабили свои позиции на ключевых участках фронта, перебросив подготовленные подразделения в Курскую область, что ослабило их на основном направлении. В это время российская армия активизировала свои наступательные действия.
О переговорах с Украиной
Владимир Путин также заявил, что можно только догадываться о последствиях вторжения ВСУ в Курскую область для Европы. Он упомянул переговоры с Украиной, напомнив о мартовских договоренностях в Стамбуле, которые были подорваны по влиянию Бориса Джонсона. Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта.
О выборах в США
Владимир Путин также поделился мнением о грядущих выборах президента в Соединенных Штатах. В ответ на напоминание журналиста о том, что Россия могла бы получить преимущество от президентства Джо Байдена, Путин шутливо сказал, что его «фаворитом» был действующий президент, но после его отстранения от выборов он также будет поддерживать Камалу Харрис, отметив ее жизнерадостный смех. Путин напомнил о жестких санкциях, введенных против России при Трампе, и выразил надежду, что Харрис воздержится от подобной практики.
«Выбор остается за американским народом, и мы будем уважать его», — заключил президент.
О Павле Дурове
Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
Владимир Путин рассказал, что единожды встречался с основателем Телеграм Павлом Дуровым в Кремле. На вопрос журналиста о том, встречался ли он с Дуровым во время недавней поездки в Баку, Путин выразил удивление, так как не знал о присутствии Дурова в этом городе, полагая, что тот проживает в Москве.
Президент отметил, что у России не было претензий к Дурову, однако многие страны высказывали свои недовольства, считая, что платформа используется для действий, угрожающих экономике и безопасности.
«Возможно, и у российского правительства были вопросы к нему. Но такие проблемы характерны для всех подобных платформ. Если к Дурову применяются такие меры, то, вероятно, стоит поступать аналогично с другими», — добавил Путин, не понимая выборочного подхода властей Франции к российскому миллиардеру.
Об обмене заключёнными
По словам Путина, Москва продолжает заботиться о российских гражданах за границей и будет поддерживать эту позицию в будущем. Так он ответил на вопрос о возможности возвращения тех, кто остается в западных тюрьмах.
О лидерских позициях России в майнинге
По заявлениям президента, Россия на сегодняшний день занимает одну из ведущих позиций в глобальной индустрии майнинга.
«Это обусловлено избытком энергетических ресурсов в Сибири. Однако существует ряд вопросов, которые стали актуальны в последнее время. Мы рады, что бизнес в данной области приносит неплохой доход, но избыточные энергетические мощности в Сибири не должны трансформироваться в нехватку, способную негативно сказаться на развитии сибирских регионов», – подчеркнул Путин.
Он добавил, что майнинг не должен препятствовать строительству жилья, социальных и промышленных объектов, а также обеспечивать электроэнергией новые производственные мощности.
Что касается криптовалют, правительство должно создать структуру для их регулирования. Путин также напомнил о решении Центрального банка в отношении цифрового рубля, которому сейчас придается большее значение. Эта новая форма валюты будет использоваться как бизнесменами, так и гражданами.
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О развитии Дальнего Востока
Президент сказал, что развитие Дальнего Востока определено как национальный приоритет на весь XXI век. По его словам, правильность этого решения подтвердили вызовы, с которыми столкнулась Россия, и «объективные тенденции» мировой экономики, поскольку основные деловые связи, торговые маршруты все больше переориентируется на Восток и Глобальный Юг.
Дальневосточные же регионы дают выход в эти регионы и позволяют преодолевать барьеры, которые «пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты», сказал он. Глава государства добавил, что от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит и будущее страны.
О ставке по ипотекам в Дальнем Востоке и Арктике
Льготная ипотека, действующая на Дальнем Востоке, сыграла ключевую роль в увеличении темпов строительства. За последние пять лет объем ежегодного жилого строительства удвоился, и по прогнозам, в этом году он составит как минимум 5,6 миллиона квадратных метров, сообщил Владимир Путин. На данный момент дальневосточная ипотека с процентной ставкой 2% доступна для молодых семей, участников спецопераций, работников оборонной промышленности, а также для врачей и учителей. Аналогичная программа действует и в арктических регионах. Обе программы продлены до 2030 года.
«Известно, что в правительстве обсуждали будущее условий этой ипотеки. Предлагаю остановиться на том, чтобы оставить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной — 2% годовых», — сказал президент.
Кроме того, Путин поручил с 1 июля увеличить до 1 миллиона рублей выплату на погашение ипотеки для многодетных семей в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью. На сегодня право на такую выплату имеют только семьи с тремя детьми в Приморье.
О дедолларизации
Фото: istock/Sergey Dolgikh
Россия не осуществляет дедолларизацию, она просто оказалась лишенной возможности расчетов в долларах, отметил Путин.
«Я думаю, что США понимают свою ошибку, но не могут из нее выбраться, им некомфортно признать это. Их инструменты больше не работают. Мы переходим на национальные валюты, и это все», — добавил президент.
По его словам, с партнерами по БРИКС Россия уже в 65% случаев использует свои национальные валюты. Путин напомнил, что после Второй мировой войны США реализовали «план Маршалла» и создали Бреттон-Вудскую систему, успешно воспользовавшись последствиями конфликта, что привело к появлению единой мировой валюты — доллара. Сейчас ситуация меняется, страны глобального Юга составляют свыше 50% мирового ВВП, подчеркнул Путин.
О газовом транзите через Украину и «Северных потоках»
Президент России отметил, что страна не собирается отказываться от транзита газа через Украину, контракт по которому истекает в декабре 2024 года, и планирует выполнять свои обязательства по долгосрочным соглашениям. Если Украина решит остановить транзит, это приведёт к сокращению объёмов поставок российского газа, однако у России есть возможность задействовать «Турецкий поток» или «Голубой поток». Путин охарактеризовал решение Германии не включать вторую ветку «Северного потока», как «шизофрению и абсурд».
Также Россия планирует постепенно увеличивать поставки газа в иные регионы, включая Иран, сказал президент.
«Как бы кто ни старался остановить нашу энергетику, это невозможно, поскольку добыча находится на уровне мирового спроса. Если завтра всё остановить – газ и нефть, мировая экономика этого не выдержит. Цены резко взлетят, но спрос останется», – подытожил Путин.
О ситуации на Ближнем Востоке
Ключевым аспектом палестино-израильского конфликта должно быть формирование двух суверенных государств. Эту идею поддерживают правительства многих стран, включая Соединенные Штаты, подчеркнул Путин. Текущая эскалация насилия является следствием продолжающейся нерешенности этого вопроса и стремления США занять доминирующую позицию в процессе мирного урегулирования.
«Мы сделаем всё возможное, и я говорил об этом на недавней встрече с господином президентом Палестины Махмудом Аббасом. Он посетил Москву с намерением внести свой вклад в разрешение этого затянувшегося и сложного кризиса», – добавил президент России.
Россия также активно работает над гуманитарными аспектами, связанными с освобождением заложников в секторе Газа. По словам Путина, в этой сфере удается достигать «определённых результатов», и работа в этом направлении будет продолжена.
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