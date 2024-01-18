Путин подписал указ о защите российской недвижимости за рубежом

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Президент Владимир Путин подписал указ о выделении средств на правовую защиту за рубежом недвижимости Российской Федерации, а также имущества, принадлежавшего Российской империи и СССР.
Эти средства будут направлены на финансовую поддержку деятельности по поиску недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, и бывшего СССР, а также на правовое оформление прав Российской Федерации на соответствующее имущество.
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