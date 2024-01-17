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Путин провёл первое мероприятие в качестве кандидата в президенты России

17 января 2024, 17:37
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин провёл своё первое заседание в качестве кандидата в президенты Российской Федерации.
17 января действующий российский президент впервые прибыл в свой избирательный штаб, который располагается в Гостином дворе.

Владимир Путин побеседовал с сопредседателями штаба: Владимиром Машковым, Марьяной Лысенко и Артёмом Жогой.


Как сообщает Telegram-канал SHOT, Путин поблагодарил сопредседателей за проделанную работу, они же, в ответ, выразили уверенность в победе Путина на мартовских президентских выборах, а также в победе России в специальной военной операции на Украине.

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#президент
#выборы
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Экономист Миронов заявил о потребности Китая в России
17 января 2024, 17:13

Фото: istockphoto.com/klenger

Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов высказал мнение о том, что Китай заинтересован в России для того, чтобы решить проблемы с Тайванем.
«Крупные китайские компании нам напрямую не поставляют продукцию, опасаясь санкций. Нам их поставляли мелкие поставщики. Даже если их закроют, они опять откроются под другим юридическим лицом. Я думаю, что в этом случае это просто игра, потому что Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией для решений проблемы с Тайванем, чтобы Москва была прочным тылом и союзником», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Миронов.

При этом, он отметил, что антироссийские санкции не оказали предполагаемого их создателями влияния на российскую экономику благодаря переориентации России на альтернативные рынки.

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#китай
#россия
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Политолог Оленченко: ЕК пытается противодействовать связям РФ и Грузии
17 января 2024, 15:14

Фото: istockphoto.com/andriano_cz

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал инициативу Еврокомиссии по «борьбе» с дезинформацией в Грузии и «иностранным вмешательством и манипулированием» попыткой противодействовать развитию естественных территориально-исторических связей государства с Россией.
«Они стремятся влиять на политическое руководство в стране, противодействовать дальнейшему развитию исторических связей Грузии и России, пытаются создать антироссийские настроения. Мне так видится цель этого проекта, если отшелушить всякие красивые слова о «борьбе с дезинформацией» и «развитии гражданского общества», — прокомментировал в беседе с RT Оленченко.

Специалист подчеркнул, что в ЕК под понятием «дезинформация» понимают всё то, что не совпадает с общеевропейской риторикой.

Ранее Европейская комиссия намерена запустить новую программу, в рамках которой в том числе будет способствовать «борьбе» с дезинформацией в стране, а также с «иностранным вмешательством и манипулированием».

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Пакистан отозвал посла из Ирана сразу после ракетного удара
17 января 2024, 15:13

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

МИД Пакистана решил отозвать своего посла из Ирана на фоне ракетного удара, который был нанесён по пакистанской провинции Белуджистан.
Данное заявление было опубликовано на сайте ведомства 17 января.

«Этот противоправный акт совершенно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия ляжет исключительно на Иран», — сказано в сообщении.

Дипломаты считают удар баллистическими ракетами Ирана «неспровоцированным и вопиющим нарушением суверенитета Пакистана», а также нарушением международного права, целей и принципов Устава ООН. МИД также настоял на том, чтобы иранский посол в Пакистане находился в Иране, куда отправился с визитом ранее.

«Мы также решили приостановить все визиты на высоком уровне, которые продолжались или планировались между Пакистаном и Ираном в ближайшие дни», —сообщили в министерстве.
Ранее сообщалось, что двое детей погибли, три человека пострадали в результате удара, который нанес Иран по территории Пакистана. Об этом сообщили в МИД этой страны, подчеркнув, что случившееся может иметь самые серьёзные последствия.

Также иранские государственные СМИ сообщили, что нанесли удар ракетами и беспилотниками по двум штабам суннитской группировки боевиков «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), расположенным в пакистанской провинции Белуджистан. Эта группировка взяла на себя ответственность за штурм полицейского участка в городе Раск в середине декабря. Тогда погибло 11 иранских полицейских.

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#ракетный удар
#ракета
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ЕК намерена помочь «борьбе» с дезинформацией в Грузии
17 января 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/Alexandra Bykova

Европейская комиссия намерена запустить новую программу, в рамках которой в том числе будет способствовать «борьбе» с дезинформацией в стране, а также с «иностранным вмешательством и манипулированием».
Отмечается, что на эти цели планируется выделить более €5,8 млн.

«Повышение осведомлённости широкой общественности об угрозах национальной безопасности и гибридных угрозах (в сфере кибербезопасности, а также связанных с дезинформацией, зарубежным вмешательством и манипулированием) путём работы с соответствующими негосударственными и государственными субъектами», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия начала подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз.

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#евросоюз
#ек
#грузия
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Генсек ООН заявил, что страны из пятерки Совбеза ООН теряют влияние
Гутерреш: у некоторых стран больше влияния, чем у постоянных членов Совбеза ООН
17 января 2024, 14:45

Фото: iStock/Askolds

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что на сегодняшний день в ряде кризисов у стран среднего порядка, таких как Израиль, Иран, Турция, больше влияния, чем у пятерки постоянных членов СБ ООН, к которым относятся Россия, Китай, США, Франция, Великобритания. Об этом Гутерреш сообщил на Всемирном экономическом форуме.
По мнению генсека ООН, пять постоянных членов Совбеза ООН могут долгое время находиться в состоянии дискуссии, чтобы принять текст, в котором достигается согласия по какому-либо вопросу. Гутерреш подчеркнул, что в конечном итоге, воздействие этих государств на реальность является гораздо меньшим, чем влияние стран среднего порядка.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что главная функция ООН – укрепление мира во всём мире, однако сегодня она не может остановить тяжелые противостояния между государствами.

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В ЕС предложили план на случай, если Трамп «бросит Европу»
Барли призвала к независимости от США в обороне на случай, если Трамп бросит ЕС
17 января 2024, 14:20

Фото: iStock/Marc Bruxelle

Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли заявила, что Евросоюзу для достижения независимости необходимо более тесное сотрудничество в области обороны на тот случай, если Дональд Трамп станет президентом США и «бросит Европу». Об этом сообщает Funke.
Барли отметила, что первый срок президентства Трампа продемонстрировал Европе, что она должна стать более независимой в стратегическом вопросе. По ее словам, в настоящий момент цель государств Европейского союза должна заключаться в общих закупках и производствах военной продукции.

Напомним, следующие выборы президента США пройдут в ноябре текущего года. Бывший американский лидер Дональд Трамп планирует выдвигать свою кандидатуру от Республиканской партии. Нынешний глава государства Джо Байден в апреле сообщил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

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США уличили в нежелании признать свое поражение в конфликте на Украине
AT: США пытаются затянуть украинский конфликт, чтобы не признавать поражение
17 января 2024, 13:40

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Конфликт на Украине до сих пор продолжается, так как Соединенные Штаты не хотят признавать свое поражение в год президентских выборов. Такое мнение озвучил обозреватель Эл Биененфельд для The American Thinker.

«Администрация (президента США Джо — прим. ред. ) Байдена пытается затянуть боевые действия, чтобы избежать необходимости признать унизительное поражение в год выборов. Украинский конфликт должен был закончиться еще вчера», — пишет журналист.
Автор публикации отмечает, что власти США спровоцировали конфликт на Украине. По мнению Биененфельда, Пентагон и Государственный департамент Штатов начали планировать военные действия на Украине еще на момент президентства Дональда Трампа.

Он также отметил, что после анализа событий на Украине, можно сделать вывод о низком качестве руководства Запада. США командуют, но потерпели неудачу, и из-за стратегии России конфликт на Украина «безнадежен», полагает автор.

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#пентагон
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«Ужасающие цифры»: Захарова рассказала о заключённых на Украине россиянах
Захарова: РФ поступает множество обращений о заключенных на Украине россиянах
17 января 2024, 13:35

Фото: iStock/Sinenkiy

Властям поступает множество обращений о россиянах, попавших в заключение при киевском режиме, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Цифры страшные, ужасающие. Они, к сожалению, только растут. Я даже не буду их сейчас пытаться назвать, потому что это только примерные ориентиры того, что там происходит», — прокомментировала ситуацию Захарова.

Она также подчеркнула, что количество обращений даже не соответствует реальному числу заключённых, поскольку некоторые из них просто «сгинули в застенках киевского режима».

Спикер МИД напомнила, что заключённые не имею возможности обратиться за юридической помощью. Захарова призвала международное сообщество обратить внимание на эту проблему и попытаться помочь её решить.

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ЕК начала формировать параметры переговоров о членстве Украины в ЕС
Глава ЕК заявила о проверке законодательства Украины для переговоров о членстве
17 января 2024, 12:59

Фото: iStock/makaule

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия начала подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом фон дер Ляйен сообщила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Отмечается, что в дальнейшем законодательство Украины проверят на соответствие европейскому. Также глава ЕК подчеркнула, что на данный момент формируется структура переговоров.

При этом, по словам фон дер Ляйен, Европейский союз должен следовать политическому решению, которое было принято на Евросовете.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что членство в Евросоюзе для Украины станет самой надежной гарантией безопасности для Украины. При этом он уточнил, что обсуждается вопрос проведения некоторых реформ в Киеве.

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#ек
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#евросоюз
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