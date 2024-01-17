Путин провёл первое мероприятие в качестве кандидата в президенты России

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин провёл своё первое заседание в качестве кандидата в президенты Российской Федерации.
17 января действующий российский президент впервые прибыл в свой избирательный штаб, который располагается в Гостином дворе.
Владимир Путин побеседовал с сопредседателями штаба: Владимиром Машковым, Марьяной Лысенко и Артёмом Жогой.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, Путин поблагодарил сопредседателей за проделанную работу, они же, в ответ, выразили уверенность в победе Путина на мартовских президентских выборах, а также в победе России в специальной военной операции на Украине.
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Евгения Парфентьева