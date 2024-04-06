Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), который устанавливает общие требования к размещению сетей связи в таких домах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Новый закон предусматривает бесплатное размещение сетей связи и обеспечивает операторам доступ к ним в многоквартирных домах, за исключением оплаты за электричество. Также он предоставляет право размещения сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя), без необходимости принятия решения на общем собрании.
Предполагается, что правительство Российской Федерации установит единый порядок размещения таких сетей связи. Согласно новому закону, провайдерам необходимо в течение года переустановить всё своё оборудование в соответствии с установленными стандартами.
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