Путин подписал закон о наказании за спам-звонки и рекламу кредитов

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Согласно новому закону, нарушения законодательства о рекламе, совершаемые рекламодателями, производителями или распространителями рекламы, кроме определенных исключений, будут влечь штрафы: от 2 до 2,5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
Этот закон также устанавливает более высокие штрафы за нарушения требований к рекламе, распространяемой через сети связи. Так, штрафы для граждан будут составлять от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
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Артем Кузьмин