Путин подписал закон о проверке учебников – кто теперь решает, что учат наши дети

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который возвращает Российской академии наук (РАН) полномочия по экспертизе учебников и связанных с ними учебных пособий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законопроект был предложен группой сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает РИА Новости. Как подчеркнула председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, до 2019 года РАН проводила научную экспертизу учебников, оценивая их соответствие современным научным представлениям и образовательным стандартам.
Гумерова отметила, что ученые-эксперты РАН проделали значительную работу по улучшению качества учебной литературы, что оказало положительное влияние на систему образования в целом. Она добавила, что эффективное функционирование системы научной экспертизы было связано с применением специальной методики и привлечением высококвалифицированных экспертов.
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Елена Перлова