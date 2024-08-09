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Путин подписал закон о проверке учебников – кто теперь решает, что учат наши дети

Путин утвердил закон, возвращающий РАН полномочия по экспертизе учебников
09 августа 2024, 04:00
Фото: istock/Svetlanais

Фото: istock/Svetlanais

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который возвращает Российской академии наук (РАН) полномочия по экспертизе учебников и связанных с ними учебных пособий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.


Законопроект был предложен группой сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает РИА Новости. Как подчеркнула председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, до 2019 года РАН проводила научную экспертизу учебников, оценивая их соответствие современным научным представлениям и образовательным стандартам.

Гумерова отметила, что ученые-эксперты РАН проделали значительную работу по улучшению качества учебной литературы, что оказало положительное влияние на систему образования в целом. Она добавила, что эффективное функционирование системы научной экспертизы было связано с применением специальной методики и привлечением высококвалифицированных экспертов.

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#эксперты
#законопроект
Курская область получит экстренное финансирование: как оформить помощь прямо сейчас
Правительство выделит Курской области 220 миллионов рублей на матпомощь
09 августа 2024, 02:40

Фото: istock/shironosov

Правительство России выделило 220 миллионов рублей на единовременную материальную помощь жителям Курской области. Сообщается, что средства пойдут на финансовую поддержку тем, кто покинул город.
По информации пресс-службы правительства, деньги будут направлены на выплату по десять тысяч рублей каждому жителю региона, который был вынужден покинуть свое постоянное место жительства. Решение о выделении средств было принято в соответствии с поручением президента.

Глава Курской области Алексей Смирнов отметил, что многие жители покинули свои дома без документов, что делает помощь особенно актуальной. Власти региона уже начали работу по согласованию списка получателей выплат с Министерством финансов и МЧС.

Также сообщается, что ранее было выделено 1,8 миллиарда рублей на получение сертификатов на переселение для жителей региона. В будущем планируется дополнительное финансирование для других мер по поддержке пострадавших.

Для получения информации и подачи заявок на единовременную выплату открыта горячая линия: 741-480.

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День святого Пантелеймона 9 августа: почему нельзя считать деньги и трудиться
9 августа верующие чтят великомученика и целителя Пантелеймона: история, традиции
09 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

9 августа православные верующие отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеймона. В народе этот день также называют днём Пантелеймона-целителя. В этот день существуют определённые приметы и запреты. Расскажем о них подробнее в материале «Радио 1».

День целителя Пантелеймона — история

Пантелеймон был врачом и исцелял людей от болезней, полагаясь на свои знания и веру в Бога. Он был казнен, но после смерти стал святым и покровителем врачей и больных. В этот день люди обращаются к нему с молитвами о здоровье и исцелении, а в церквях проходят богослужения, где верующие могут помолиться за своих близких.

Этот праздник напоминает нам о важности веры и духовного здоровья, а также о том, что всегда есть надежда на исцеление и помощь свыше. Ранее этот день также назывался Кочанником, поскольку именно в этот период времени кочаны капусты начинают наливаться.
Фото: iStock/gpagomenos

Традиции

В этот день существует традиция собираться друзьями и семьями за праздничным столом, где подаются блюда, приготовленные из фруктов и овощей нового урожая. Это символизирует благодарность Богу. Помимо этого, в некоторых регионах России в этот праздник устраивают ярмарки, на которых продаются разные товары, включая лекарственные травы.
Фото: iStock/kulagina

Что можно делать 9 августа 2024

В День целителя Пантелеймона православные стремятся попасть в храм и помолиться у иконы святого. Больному человеку желательно отстоять молебен в честь целителя или помолиться дома, прося о скорейшем выздоровлении.

В этот день следует проверить, как завязались качаны капусты. Если они крепкие в начале августа, то, согласно приметам, надо готовиться к ранней и холодной осени. Кроме этого, можно продолжать собирать травы и листья на зиму, потому что в это время они считаются целебными.

В старину женщины пекли пироги с капустой и угощали ими бедных, путников и родных. Детей в этот день нужно угостить кусочком свежей капусты, чтобы они лучше учились.
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Что нельзя делать 9 августа 2024

Домашней работой или тяжелым трудом в этот день не занимаются. Все свое время необходимо посвятить заботе о своём здоровье и молитве.

Нельзя выходить в поле, косить траву. В старину считали, что в этот день во время огородных и полевых работ может ударить молния.

Перевозку сена переносили на другой день, а также не занимались зерном. В старину в праздник несколько колосьев относили в храм, чтобы освятить и оставить на зиму дома. Считалось, что это принесёт благополучие и удачу.

Оставаться равнодушным к бедам других людей нельзя, а также отказывать в помощи нуждающимся и просящим. В этот день не стоит пересчитывать мелочь, так как это может навлечь финансовые трудности.
Фото: iStock/kuzina1964

Приметы на погоду на 9 августа

— Если муравьи заделывают вход в муравейник, то скоро пойдут дожди.

— Если утки плещутся в воде и громко крякают, то погода испортится.

— Если кузнечики начали громко стрекотать, будет стоять сухая и жаркая погода в ближайшие дни.

— Если вечером стали летать навозные жуки, то можно продолжать радоваться хорошей погоде.

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Первые 265 белорусских школьников посетили Подмосковье по обмену
08 августа 2024, 22:20

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Московская область приняла группу из 265 школьников, которые приехали из Белоруссии для культурного обмена и знакомства с образовательными кластерами региона. Школьники гостили в Подмосковье в рамках межправительственных соглашений с Белоруссией, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«По программе обмена к нам приехали 265 человек. Это первая группа в этом году. Мы составили маршрут так, чтобы за короткое время дети посетили как можно больше главных достопримечательностей нашего региона. В Подмосковье работает самый большой в стране детский Технопарк, и на мастер-классах мы наглядно показали ребятам, что наукой можно заниматься со школьной скамьи», – рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.
В программу вошли экскурсионные поездки в Коломну, Музей техники Вадима Задорожного, посещение Музея «Дорога памяти» и Храма Вооружённых сил России. Школьники жили в кампусах Гимназии им. Примакова.

Всего до конца лета в Московскую область приедут более 500 белорусских школьников.

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#экскурсия
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Психолог Хорс объяснил, зачем россиянам золотые смартфоны
Психолог Хорс: Россияне устали от серости
08 августа 2024, 21:09

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс объяснил желание россиян покупать золотые смартфоны усталостью людей от серости.
«Долгое время модные дома диктовали холодную гамму цветов: чёрный, стальной, серый, белый. Потом пошёл тренд на то, что все ездят в белых, серых и чёрных цветах. Надеюсь, что рост продаж смартфонов яркой расцветки – это предвестник того, что мы возвращаемся в полную цветовую гамму, потому что яркость цветов и разница между ними способствует личностному развитию. Чем больше в жизни многообразия, тем больше у человека готовности к разным сценариям», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявлял, что чувства «кринжа» и «испанского стыда» чаще всего испытывают склонные к самокритике личности.

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#смартфон
#техника
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В Котельниках проверяют квартиры, сдающиеся мигрантам
08 августа 2024, 20:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Котельниках выявляют квартиры, сдающиеся в аренду иностранцам. В жилом секторе микрорайона Южный проверили 49 квартир и паркинг, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Целью было выявить факты сдачи помещений в наём, а также случаи фиктивной постановки иностранных граждан на учёт. По итогам этой работы в дежурную часть Котельниковского отдела полиции доставили 18 граждан. Было установлено, что двое из них получили статус граждан России и теперь были поставлены на воинский учет в Люберецком военкомате», – рассказали в администрации.
Там отметили, что такие рейды регулярно проводят сотрудники Котельниковского отдела полиции вместе с привлечёнными силами подмосковного главка МВД. Помимо них, в рейдах участвуют сотрудники отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и представители общественности. Мероприятия направлены на поддержание правопорядка и выявление нарушений правил аренды жилья.

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#московская область
#подмосковье
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IT-эксперт Мясоедов объяснил сбои YouTube
08 августа 2024, 20:45

Фото: iStock/anyaberkut

IT-эксперт Павел Мясоедов высказал мнение о том, что сбои в работе видеохостинга YouTube вызваны особенностями ограничения платформы.
По его мнению, то, что сейчас происходит с YouTube, не похоже на тотальную блокировку.

«Я бы назвал это особенностью процесса блокировки или особенностью организации ограничения. Пока не похоже на тотальную блокировку, обычно тотальным блокировкам предшествовали какие-то заявления. Я думаю, мы сейчас все помучаемся. Оттестируются эти системы, и через какое-то время, может быть, ограничения вообще отключат», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Мясоедов.

Ранее руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров объяснил, почему работа видеохостинга объективно замедляется. Так, по его словам, дело в том, что в стране осталось мало оборудования для кэширования YouTube.

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#ограничения
#youtube
#технологии
#сервис
#интернет
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В Подмосковье в течение июля покосили более 13 кв. км газона
08 августа 2024, 19:50

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Коммунальщики Московской области в течение июля привели в нормативное состояние около 13 кв. км газонов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«За прошедший месяц произведён покос более 27 тыс. объектов в Московской области. Общая площадь покосов составила порядка 13 кв. км. По количеству обработанных участков лидируют Балашиха, где их число составило 1216, Химки и Коломна – 1156 и 1151 соответственно», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что оставить заявку на покос можно обратившись в управляющую компанию дома.

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#минчистоты
#газоны
#подмосковье
#московская область
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В России возросла популярность котонянь
08 августа 2024, 19:49

Фото: iStock/krblokhin

В пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru сообщили о росте спроса на услуги котонянь в России.
Так, в период с января по начало августа этого года было открыто более 500 вакансий, которые предполагают работу с кошками и котами.

«Особенно ощутим рост спроса на котонянь и специалистов по уходу за мурчащими питомцами: в январе — августе 2024 года в России было открыто около 110 таких вакансий, что в два раза больше, чем за аналогичный период как 2023-го, так и 2024 года», — приводит Газета.ру сообщение hh.ru.

Сегодня, 8 августа, празднуется Всемирный день кошек.

Ранее директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1» заявила, что способности кошек излечивать болезни — не мифы, а практический опыт людей не одного поколения.

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#болезни
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#вакансии
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В детском летнем лагере «Литвиново» открыли палаточный лагерь
08 августа 2024, 19:14

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В подмосковном детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе открыли палаточный лагерь. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Второй год в лагере по бесплатным путевкам отдыхают дети участников специальной военной операции. За это время там уже побывали более 5 тыс. ребят.
«Мы запустили новый проект палаточного лагеря вместе с коллегами из МЧС и Главного управления гражданской защиты. За смену в нём отдохнут 30 мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Для детей организуют встречи с героями, мастер-классы и мероприятия от сотрудников МЧС и МВД», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Как уточнили в министерстве, в лагере предусмотрены повышенные физические нагрузки. Программа включает занятия по пожарно-спортивному многоборью, спортивному туризму, ориентированию, туристскому многоборью, игровым видам спорта и плаванию.

Дети живут в тёплых палатках, а питание и гигиеническое процедуры получают в стационарном лагере. Смена в палаточном лагере продлится 14 дней.

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