В детском летнем лагере «Литвиново» открыли палаточный лагерь

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В подмосковном детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе открыли палаточный лагерь. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Второй год в лагере по бесплатным путевкам отдыхают дети участников специальной военной операции. За это время там уже побывали более 5 тыс. ребят.
Как уточнили в министерстве, в лагере предусмотрены повышенные физические нагрузки. Программа включает занятия по пожарно-спортивному многоборью, спортивному туризму, ориентированию, туристскому многоборью, игровым видам спорта и плаванию.
Дети живут в тёплых палатках, а питание и гигиеническое процедуры получают в стационарном лагере. Смена в палаточном лагере продлится 14 дней.
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«Мы запустили новый проект палаточного лагеря вместе с коллегами из МЧС и Главного управления гражданской защиты. За смену в нём отдохнут 30 мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Для детей организуют встречи с героями, мастер-классы и мероприятия от сотрудников МЧС и МВД», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Как уточнили в министерстве, в лагере предусмотрены повышенные физические нагрузки. Программа включает занятия по пожарно-спортивному многоборью, спортивному туризму, ориентированию, туристскому многоборью, игровым видам спорта и плаванию.
Дети живут в тёплых палатках, а питание и гигиеническое процедуры получают в стационарном лагере. Смена в палаточном лагере продлится 14 дней.
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Лора Луганская