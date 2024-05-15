Путин сообщил об изменениях в Генштабе

Врио командующего войсками Южного военного округа стал генерал-полковник Геннадий Анашкин, а врио командующего войсками Восточного военного округа стал генерал-лейтенант Александр Санчик. Такая информация появилась на сайте Кремля в перечне участников встречи с российским лидером Владимиром Путиным.