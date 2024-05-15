Путин сообщил об изменениях в Генштабе

Фото: сайт Кремля
В Генштабе ВС РФ не планируется никаких изменений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов.
Глава государства подчеркнул, что в России сложился блок боевой работы, который работает ритмично и действует успешно, поэтому никаких изменений в структуре, обеспечивающей боевую работу, не планируется.
Подчеркнём, что на встрече с Путиным присутствовали новоизбранный министр обороны Андрей Белоусов и его предшественник Сергей Шойгу, которого президент поблагодарил за хорошую работу над строительством российской армии и приданием ей нового облика.
Ранее Путин заявил, что главная проблема переговоров по Украине заключается в надежности гарантий со стороны Запада.
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Подчеркнём, что на встрече с Путиным присутствовали новоизбранный министр обороны Андрей Белоусов и его предшественник Сергей Шойгу, которого президент поблагодарил за хорошую работу над строительством российской армии и приданием ей нового облика.
Ранее Путин заявил, что главная проблема переговоров по Украине заключается в надежности гарантий со стороны Запада.
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Анастасия Чинкова