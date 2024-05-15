Путин: Дюмин будет содействовать кабмину в обеспечении ВС РФ техникой

Фото: Сайт Кремля
Одним из направлений работы помощника президента Алексея Дюмина будет содействие кабмину и «Ростеху» в обеспечении ВС РФ вооружениями.
Об этом президент России Владимир Путин сообщил на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Он напомнил, что Дюмин был назначен помощником главы государства.
Путин сказал и об Антоне Алихановом, назначенным на новый пост. Ранее он был губернатором Калининградской области, а в новом правительстве РФ стал главой Минпромторга. Президент указал, что Алиханов ранее работал в этом министерстве.
Читайте также:
Владимир Путин: российские войска каждый день по всем направлениям улучшают положение
Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в ряде российских регионов
Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров РФ
Алёна Самарева