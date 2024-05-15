Путин назвал Фицо сильным духом человеком и пожелал ему скорейшего выздоровления

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин назвал премьер-министра Словакии Роберта Фицо мужественным и сильным духом человеком.
Глава государства выразил надежду на то, что эти качества помогут политику выстоять в столь тяжёлой ситуации.
Также Путин назвал произошедшее покушение чудовищным преступлением, которому нет никаких оправданий.
Напомним, что в среду неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это произошло во время встречи с общественностью после выездного заседания кабмина страны. Политика экстренно госпитализировали с ранением в брюшной полости. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
Покушение на Фицо прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев решительно осуждает этот акт насилия.
Читайте также:
Генсека НАТО Столтенберга шокировало покушение на Фицо
«Живучая мразь, Орбану приготовиться»: как украинцы отреагировали на ранение Фицо
Неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Фицо
Также Путин назвал произошедшее покушение чудовищным преступлением, которому нет никаких оправданий.
Напомним, что в среду неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это произошло во время встречи с общественностью после выездного заседания кабмина страны. Политика экстренно госпитализировали с ранением в брюшной полости. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
Покушение на Фицо прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев решительно осуждает этот акт насилия.
Читайте также:
Генсека НАТО Столтенберга шокировало покушение на Фицо
«Живучая мразь, Орбану приготовиться»: как украинцы отреагировали на ранение Фицо
Неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Фицо
Анастасия Чинкова