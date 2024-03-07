В МИД РФ рассказали, смогут ли иноагенты проголосовать на выборах

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Проживающие за границей граждане России, в том числе иноагенты, смогут принять участие в выборах президента на общих основаниях. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
Он отметил, что для таких граждан России нет никаких препятствий во время проведения выборов.
Аскальдович добавил, что для участия в голосовании им необходимо будет предъявить загранпаспорт и подтвердить наличие российского гражданства.
Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова предупредила властей других государств, что вмешательство во внутренние дела России, а в частности в выборы президента, им «аукнется».
Напомним, что выборы президента России будут проводиться в течение трёх дней, с 15 по 17 марта.
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Аскальдович добавил, что для участия в голосовании им необходимо будет предъявить загранпаспорт и подтвердить наличие российского гражданства.
Напомним, что выборы президента России будут проводиться в течение трёх дней, с 15 по 17 марта.
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Анастасия Чинкова