Путин подписал закон об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров и льготников

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет уплату комиссий банкам при оплате ЖКХ для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке, передает ТАСС.
Путин также подписал закон о введении уголовной ответственности за повторную передачу мобильного телефона лицам, отбывающим наказание в тюрьме. Закон предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс. Так, появятся положения об уголовной ответственности с наказанием в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей (либо в размере заработной платы за период от одного до двух лет). Также предусматривается наказание в виде принудительных работ продолжительностью до двух лет или лишение свободы также на срок до двух лет.
Читайте также:
Путин рассказал, будет ли комиссия по оплате услуг ЖКХ
Мигранты, цены за ЖКХ, пенсии и когда поднимут зарплаты: главное из заявлений Путина
В России захотели снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Элина Позднякова