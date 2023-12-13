В России захотели снизить возраст досрочного выхода на пенсию

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov
В среду, 13 декабря, в Госдуму будет внесен законопроект о снижении возраста для досрочного выхода на пенсию, сообщают «Известия».
По предложению законопроекта, стаж для получения права на досрочную пенсию будет составлять 37 лет для мужчин и 32 года для женщин. На данный момент этот показатель равен не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин.
Условия выхода на пенсию остаются неизменными: не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Депутаты считают, что подобная мера будет поощрять большее количество граждан работать по официальному трудовому договору.
Читайте также:
Новые правила выезда за границу: кому запретят выезд из России, как вернуть загранпаспорт
Россиян предупредили о скором росте тарифов ЖКХ из-за нового закона
Дольщикам долгостроя «Акваполис» в деревне Лопотово выплатили компенсации
Условия выхода на пенсию остаются неизменными: не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Читайте также:
Новые правила выезда за границу: кому запретят выезд из России, как вернуть загранпаспорт
Россиян предупредили о скором росте тарифов ЖКХ из-за нового закона
Дольщикам долгостроя «Акваполис» в деревне Лопотово выплатили компенсации
Артем Кузьмин